Siz yeter ki nitelikli eleman olun paraya mutlaka ulaşırsınız

Deniz Dizel BOSCH Dizel Center Yetkili Servisi kurucusu Deniz Boztepe, önceki gün Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı ' İstihdama Yönelik Mesleki Eğitimi Yaygınlaştırma Toplantıları ' kapsamında İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. AMP12/P, ATP11 /P ve AMP 11/ R ve ATP 9/ P öğrencilerine seminer verdi.

OKUL-SEKTÖR BULUŞMASI

Seminerde Deniz Dizel BOSCH Dizel Center Yetkili Servisi genel tanıtımı yapıldıktan sonra, burada staj yapma şartları ve son sınıflar için iş bulma ve çalışma şartları konularında bilgi verildi. Servis kurucusu Deniz Boztepe, öğrencilerin şirket yapısı, stajyer ve personel olarak çalışma şartları, çalışma pozisyonları ve bu pozisyonlar için ne tür özellikler gerektiği ile ilgili soruları cevapladı.

DİZEL OTOMOBİLLER

Öğrencilerin dizel otomobiller üretimden kalkıyor dizelin geleceği nasıl olacak sorusu önemli bir gündem olarak ortaya çıktı. Boztepe ise dizel sadece otomobilde terk edilmeye başlandı. Oysa TIR’lar, gemi motorları, sabit güç motorları ve jeneratörlerde dizelin yerini koruduğunu ve uzun yıllar kullanılacağını belirtti. Bu aynı zamanda DİZEL MOTOR iş kolunda çalışma ve istihdamın uzun yıllar süreceği anlamına geliyor mesajını verdi.

“KENDİNİZE GÜVENİN”

Boztepe, öğrencilere kendilerine güvenmelerini, kendilerini işe vererek çalışmalarını, böylece başarılı olabileceklerini vurguladı. ‘Başaramam’ diye olumsuz bir düşüncenin başarıyı kötü etkilediğini söyledi. Sanayide ve dizel sektöründe yeterince iş ve para olduğunu ifade etti. Boztepe, “Sizler gibi gençleri gerek staj çalışmalarında gerekse okul bitiminde iş arkadaşı olarak yanımızda görmek isteriz” dedi.

NİTELİKLİ ELEMAN OLUN

Boztepe, öğrencilerden gelen sektördeki kazanç durumu nasıl sorusuna cevap olarak da, “Asgari ücretle de çalışan olduğunu, kabiliyet ve iş başarısına bağlı olarak aylık asgari ücreti ikiye, üçe katlayan çalışanım da var. Siz yeter ki nitelikli eleman olun paraya ulaşırsınız. Bunun için belli bir tecrübe ve yetenek gerekir. Bu da sanayiye gelip işbaşı yapınca kazanılabiliyor” dedi. Boztepe, “Soru cevap kısmında gelen sorulardan ve öğrenci yaklaşımlarından oldukça memnun kaldım. Çalışmaya istekli ve heyecanlı bir grup gördüm bu da beni çok mutlu etti” diyerek memnuniyetini ifade etti.

İYİ VE NİTELİKLİ ÇALIŞMA

Alan Şefi Sami Yavuz öğrencilere, “İyi ve nitelikli çalışma her yerde karşılık bulmaktadır. Kendini geliştiren bir oto sanayi teknisyeni asgari ücretin üç katı maaş alabilmekte olduğunu sektör temsilcisinden duydunuz. Bu da bu meslekte iş ve para olduğunu gösteriyor. Siz yeter ki çalışmak için kararlı olun ve bir yerden başlayın” dedi.

MÜDÜR AKTAŞ’A TEŞEKKÜR

Seminer sorumlusu okul müdür yardımcısı Figen Ağmaz, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Şefi Sami Yavuz, Mercedes Lab. Şefi Ahmet Sancar, Hareket Kontrol Sistemleri Atölye Şefi Yücel Çölkesen ve Fiat Laboratuvarı Şefi Erkan Doğan seminerde katılımcı olarak yer aldı. Okul ve Sektör buluşması, öğrencilere sektörü tanıtma ve kafalarındaki sorulara cevap bulma noktasında oldukça yararlı bir çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışma fırsatını sağladığı için Okul Müdürü Mehmet Aktaş’a teşekkür edildi.