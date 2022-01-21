İYİ Parti Karamürsel’den   pazarcı esnafına siftah parası   

İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy ve yönetimi, pazarcı esnafına ‘siftah parası’ dağıttı. İçinde para ve mektup bulunan zarfları sabah saatlerinde tek tek tezgahları dolaşarak esnaflara vererek hayırlı işler dileklerinde bulundu. Siftahın önemine değinen İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy, ‘Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu burhanlı zamanlarda milli manevi değerlerimize sahip çıkmak adına siz kıymetli esnafımıza bir siftah ve bereket parası vermek, hem de ne koşulda olursa olsun, İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanlığı olarak yanınızda olduğumuzu hatırlatmak istedik. Tekrar sağlıklı ve mutlu günlerde buluşmak ümidiyle. Her şey iyi olacak’ dedi.