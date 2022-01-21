Aygün, Çınarlıkent   Sitesi’ni ziyaret etti  

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bir yandan seçim vaatlerini hızla yerine getirirken diğer taraftan esnaf ve vatandaş buluşmalarına devam ederek istişarelerini sürdürüyor. Başkan Aygün bu bağlamda son olarak AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte Çınarlı Mahallesi’nde Çınarlıkent Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Vural Kotan, yönetim kurulu üyeleri ve site sakinlerinin konuğu oldu. Ziyaretler esnasında Derince Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Morgül, Çınarlı Mahalle Muhtarı İbrahim Sümer ve teşkilat yöneticileri de hazır bulundu.
PROJELERİNİ PAYLAŞIYOR
Ziyareti esnasında ilçede hizmete sundukları projeleri vatandaşlarla paylaşan Başkan Aygün, Çınarlıkent sakinlerinin talep ve önerilerini de dinledi. İstişarelere bundan sonraki süreçte de kentin tüm noktalarında devam edeceklerini belirten Başkan Aygün, “Kentimize hizmet ederken halkımızın görüş ve önerilerini almaya devam ediyoruz. Gönül birlikteliğimizi pekiştirdiğimiz bu sohbetlerimizde sizlerin sunduğunuz öneriler çalışmalarımızı şekillendiriyor” dedi. Çınarlıkent Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Vural Kotan da hizmetleri dolayısıyla Başkan Aygün’e teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.