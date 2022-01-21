Çayırova’ya yeni köprü yapılıyor  

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çayırova TEM bağlantı yolu üzerinde yer alan Turgut Özal Köprüsüne ilave olarak yapılacak, 65 metre uzunluğunda iki açıklıklı ve iki şeritli köprü projesi için yerinde inceleme gerçekleştirdi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve AK Parti İlçe Başkanı Servet Günay’ın da yer aldığı incelemede Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya’dan bilgi alan Başkan Büyükakın;
NÜFUS HIZLA ARTIYOR
“Kocaeli, Türkiye’nin en gözde şehirlerinden biri. Nüfusumuz hızla artıyor. Hızla artan nüfusla birlikte, bu nüfusun yaşam kalitesini yükseltmede, sorunlara anında müdahale ve çözüm üretmede Büyükşehir Belediyesi olarak çok hızlı hareket etmeye gayret ediyoruz. İnşallah buradaki projemizle Çayırova ilçemize giriş ve çıkışlar rahatlayacak, vatandaşlarımız daha rahat bir şekilde ulaşımını gerçekleştirecek” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.