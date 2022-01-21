Alkole gelen yüksek zamlar   kafe bar esnafını vurdu    

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından sigara ve alkol grubundan alınan özel tüketim vergisindeki (ÖTV) artış oranı yüzde 47,4 oldu. Bu zamların ardından pandemi sürecinden kötü etkilenen kafe bar esnafı olumsuz yönde etkilenirken yılbaşı itibariyle gelen elektrik ve doğalgaz zamları ile birlikte kafe barlarda işler yarı yarıya düştü. Ayrıca tekel bayileri de etkileyen zamlar sonrası tekel bayilerde de işler bir hayli geriledi. Öte yandan yapılan zamlar sonrası insan sağlığını kötü etkileyen kaçak alkol ve sigaraya insanların yönlenebildiği de belirtildi. Kocaeli’nin en önemli eğlence merkezlerinden olan Halkevi’nde bulunan işletmeler, yapılan bu zamların ardından isyan etti.



Yapılan zamların ardından Kocaeli’nin en önemli eğlence merkezlerinden olan Halkevi’nde bulunan işletmelerde işler yarı yarıya düştü.



“İŞLERİMİZ YÜZDE 50’DEN FAZLA DÜŞTÜ”



Crash The Roof İşletmecisi Güçlü Aslan, “İnsanların alım gücü zaten sıkıntılı. Bize bira fiyatlarının gelişi minimum 22-23 lira. Biz de üzerine koyamadan satmaya başlıyoruz. Elektrik, su gibi artan maliyetlerden dolayı zaten karlılık oranı düşük. Artık iyice karın düştüğü, sektörün gerçek anlamda zayıfladığı, zarar gördüğü bir durum haline geldi. İşlerimizde yüzde 50’den fazla düşüş var. Hafta sonu özellikle cumartesi günleri insanlar eğlenmeye çıkardı; cuma, cumartesi bile mekanları dolduramıyoruz. Önceki yıllara göre çok ciddi düşüş var” dedi.

“SOĞUK HAVADAN DEĞİL, FİYATTAN”

Aslan, “İnsanlar soğuk havalardan kaynaklı biraz çekingen olurdu ama bu seferki gelmeme nedenleri tamamen fiyatla alakalı. Bar esnafının işi gerçekten zordu, bu pandemi sürecinde zaten çok zor bir süreç yaşadı. Bunun ötesinde alkole yapılan ÖTV zammının çok yüksek olmasından kaynaklı alım güçleriyle birlikte paralel olarak büyük bir düşüşe neden oldu” ifadelerini kullandı.

“HER ŞEY ATEŞ PAHASI OLDU”



ZanziBar çalışanı Suphi Onur, “İşler son zamlarla beraber oldukça kötü gitmeye başladı. İnsanlar, bunun sebebi olarak üniversitelerin tatile girmesini gösteriyor ama öğrencilerin döndükten sonra rahatça alkol satılan yerlerde zaman geçirebileceğini düşünmüyorum. Çünkü her şey ateş pahası olmuş durumda. Alkole zaten yüzde 47 zam dediler ama bu zamma düz 50 demek lazım” diye konuştu.

“BU ZAMMA YÜZDE 70-75 DEMEK LAZIM”

Devamında Onur, “Hatta yüzde 70-75 demek lazım, çünkü mekanlar belli bir kilowattın üzerinde elektrik üreten yerler. Yüzde 125 oranında da kullanmış olduğu aylık elektrik faturasına zam geldi. Biz geçen aya kadar ortalama 2 bin lira elektrik faturası ödüyorsak önümüzdeki ay 3 bin 500 fatura çıkartacaklar, aynı elektriği kullanmamıza rağmen. İşletmeler de bu durumu fiyatlara yansıtmak zorunda kalıyor. Biz elimizden geldiğince bunu yansıtmamaya çalışıyoruz ama bir yere kadar” şeklinde konuştu.

“GEÇEN CUMARTESİ EN FAZLA 150 BİRA SATMIŞIZ”

“Belimizi toparladık derken yüzde 47 oranındaki zam, işleri kötü etkiledi” diyen Onur, “İşler yüzde 45-50 oranında düştü. 3-4 ay önce bir cumartesi günü 300 adet bira satıyorsak geçtiğimiz cumartesi en fazla 150 tane bira satabilmişizdir. İkramları devam ettirmeye çalışıyoruz ancak onların da maliyetleri çok arttı. İkram ederken 5-6 tane tuzlu fıstığı eksiltmeye çalışıyoruz, bu konuma getirdiler insanları” sözlerine yer verdi.

“ÖZÜR DİLEYEREK HESABI GÖSTERİYORUZ”

Onur, “Özellikle üniversite öğrencileri artık ayda 1-2 defa gelebiliyorlar. Onlar hesap ödemeye geldiklerinde ekstra açıklama yapıyoruz, zamların sebebi bizmişiz gibi açıklama yapıyoruz. Özür dileyerek hesabı gösteriyoruz. Onlar da ‘Sizlik bir şey olmadığını biliyoruz’ diyorlar. Herkes bir işletmede örneğin biranın 30 liradan başlamasının sebebinin kim olduğunun farkında. Pandemi sürecinde bir yıldan fazla kapalı kaldık. Aslında toparlamaya başlamıştık. Açıldıktan sonra ilk 3 ayımız cebimize kar bırakmaktan ziyade geçmişe dönük borçları kapatmaya yaradı. Belimizi toparladık derken yüzde 47 oranındaki zam işleri kötü etkiledi” ifadelerinde bulundu.

“GEREKÇE, YAŞAM TARZINA MÜDAHALE”

Onur, yapılan bu zamların yaşam tarzına müdahale olduğunu belirterek, “Bu zammın gerekçesi bir yerden sonra yaşam tarzına müdahale dediğimiz şey. Yalnız içkiye değil, elektriğe, doğalgaza, benzine, markete 1 Ocak itibariyle birbirinden farklı ürüne fiyat güncellemesi adı altında zam listesi yapıldı. Fiili olarak kapatmaya çalışıyorlar maalesef. Pandemiyi bahane ettikleri 00.00’dan sonra müzik yasağı gibi şeylerin ardından alkole gelen fahiş zam da eklendi” dedi.

“KİMSE O KADAR ZAM BEKLEMİYORDU”



262 Live Bar çalışanı Egemen Odabaş, “İşler, yılbaşı öncesine, zamlardan öncesine göre kötü. Yüzde 30-35’lik azalma var. Bütün zamlar bizi etkiledi. Alkole gelen zam da müşterinin gelmesini etkiliyor. İnsanlar önceden 5 bira içiyorsa şimdi 2,3 bira içiyor, 1 tane içip kalkan müşteri de çoğaldı. En ucuz bira 30 lira civarı. Biz de dahil olmak üzere kimse o kadar zam beklemiyordu. Pandemide olan işler gibi olur” dedi.

“YÜZDE 30-40 AZALDI”

Odabaş, “Bu zamların amacı bir nevi yaşam tarzına müdahale. Önceki yıllara göre yüzde 30-40’lık azalma var. Cuma, cumartesi günleri yoğun olur genelde mekanlar. Aslında fiyat olarak aynı ciroyu yapıyoruz belki ama yapmamız lazım. Yüzde 50 zam geldi, yüzde 35-40 üzerini koymamız lazımken bir öncesinin cumartesi gününün cirosunu yapıyoruz, sürüm gitmiş, alkol satamıyoruz. Satış fiyatı yüksek olduğu için aynı ciroyu çıkarıyoruz” dedi.

“10 MASA DOLUYORSA ÖP BAŞINA KOY”

Zamların insan sağlığı için olumsuz sonuçları olabileceğini belirten Odabaş, “Maliyetler arttı, satış artmadı. Biz, çatı mekanı olduğumuz için biraz daha kazanıyoruz. Biz doluluktan ayakta müşteri bekliyorduk, şimdi 10 masa doluyorsa öp başına koy. Canlı müzikte önceden iki kişi çalışıyordu, şimdi bir kişi çalışıyor çünkü dolmuyor. Bu zamlar kaçak alkole yönlendirebilir, yapma rakı, votka gibi. Her türlü zararlı. En basiti ben burada çalışmıyorsam gelip böyle bir mekanda oturamam” şeklinde konuştu.

“SİGARA MİNİMUM 22 LİRA”



Hayyam Tekel Shop İşletmecisi Deniz Aslan, “Sadece tekel bayilere değil, yaşamımızı idame ettirebileceğimiz tüm ürünlere zam geldi. Minimum yüzde 45-60 civarında gelen zamlar işlerin gerilemesine neden oldu. Kar marjı düşük olan işletmeler yani yüzde 10-12 karla dönen işletmelerde kullanılan elektriğe kadar her şey çok zamlandı. Bakıldığında çok fahiş yapılan zamlar nedeniyle biz tekel bayileri olarak devletin gizli tahsildarları görünümünde gibiyiz. Sigarayı minimum 22 liraya satıyoruz ki bunun yarısı vergi. Gizli tahsildarlık yapıyoruz” dedi.

“VATANDAŞI ETİL ALKOLE SEVK EDİYOR”

İki tane bira alan vatandaşın artık bir bira aldığını ya da hiç almadığını belirten Aslan, “Bu durum da insanları merdiven altı, kaçak ürünlere yönlendiriyor, etil alkol, kit alıp evde yapmaya sevk ediyor. Bunun sonucunda da insan sağlığı açısından ciddi olumsuzluklara yol açıyor; ölenler oluyor. Sadece tekel değil, mahalledeki bakkalda da temel ihtiyaç konusunda zamlarla ilgili vatandaşlar zorluk yaşıyor. Bizim halkımız yakıcı gerçeklikle yüzleştiğinde isyan ediyor. Halk da sıkıntının farkında. Aynı yakınmayı pazar alışverişinde de markette de yakıt alırken de yaşıyor” diye konuştu.

ZAMLI ÜCRETLER

“Yaşamın her alanında halk yoksullaşma yaşıyor” diyen Aslan, “Tepkisini kendi de veriyor ama şubat ayında zamlı ücret ceplerine girince yine mevcut siyasi iktidara teşekkür edecek. ÖTV zammı normalde yıllık yüzde 15 civarı geliyordu. Bu seferki beklentinin çok üzerinde geldi. Bu kadar sert hiç gelmemişti. Burayı kardeşimle birlikte işletiyoruz, bir kişiyi asgari ücret üzerinden çalıştırsak gider 6 bin lirayı geçecek, bu da çok büyük bir gider. Küçük esnafız, beklemekten başka çaremiz yok” ifadelerinde bulundu.





