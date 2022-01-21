21 Oca 2022 - 14:47- Gündem G: 21 Oca 2022 - 14:49

Erzurumlular’dan   1001 Hatim Programı   

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu ile Kocaeli Erzurumlular Derneği’nin düzenlediği 1001 Hatim Programı’na katıldı 

Erzurumlular’dan   1001 Hatim Programı    mask

 
Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu ile Kocaeli Erzurumlular Derneği yaklaşık 500 yıl önce Erzurum’da Pir Ali Baba tarafından kenti doğal afetlerden korumak için başlatılan1001 Hatim Programı’nı düzenledi. Yatsı namazı sonrası düzenlenen okumaya Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Müftüsü Mecit Amil, Kocaeli Erzurumlular Dernek Başkanı Avni Gözütok, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yöneticileri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. 7.’si yapılan program öncesinde selamlama konuşması yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Bu kıymetli organizasyonda sizlerle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim okunan hatimleri ve dualarımızı kabul eylesin” dedi. 
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21 Oca 2022 - 14:47 - Gündem

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