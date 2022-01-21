“STK’lar şehrin taşıyıcı sütunları”   

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, STK ve siyasi parti temsilcilerini makamında ağırladı. Demokrat Parti İlçe Başkanı Veli Yıldız, Yarımcalılar Derneği Kadın Kolları Başkanı Selma Ceyhan ve yönetimi, Bayburt İli Örence Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Serdar Kahraman ve yönetimi, Safir Koleji Okul İdarecileri Abdullah Alkan ve Orhan Kabak ile Kars Selim Bölükbaş Köyü Derneği Başkanı Kutlay Yediel ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.



BİR ARADA OLMALIYIZ

İlk olarak Demokrat Parti İlçe Başkanı Veli Yıldız’ı ağırlayan Başkan Söğüt, kongre davetiyesini ileten Yıldız’a teşekkür etti. Başkan Söğüt’ün bir sonraki konukları Yarımcalılar Derneği Kadın Kolları Başkanı Selma Ceyhan ve yönetimi oldu. Ceyhan ve yönetimine başarılar dileyen Başkan Şener Söğüt, “Sivil Toplum Kuruluşlarımız toplumu bir arada tutan harçtır.



CİDDİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

Birlik ve beraberlik günlerinde Sivil Toplum Kuruluşlarımıza ciddi görevler düşüyor. Pandemi döneminde de bunu gördük ve yaşadık. Bu konuda adım atan ve şehrimizin insanına hizmet eden tüm STK’larımızı tebrik ediyorum. Yardımlaşmada öncü olan tüm sivil toplum kuruluşlarımızı bir kez daha kutluyorum” ifadelerini kullandı.



STK TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI

Başkan Şener Söğüt daha sonra Bayburt İli Örence Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Serdar Kahraman ve yönetimi, Safir Koleji Okul İdarecileri Abdullah Alkan ve Orhan Kabak ile Kars Selim Bölükbaş Köyü Derneği Başkanı Kutlay Yediel ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.