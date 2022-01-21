150’lik Pirelli genç pilotlara odaklandı     

Milano, 19 Ocak 2022 - Pirelli'nin dün sunduğu 2022 motor sporları sezonu tanıtımında teknoloji, sürdürülebilirlik ve genç yeteneklerin desteklenmesi üç temel unsur olarak vurgulandı. Bu sene, 28 Ocak 1872'deki kuruluşunun 150. yıldönümünü kutlayacak olan İtalyan şirketi için özellikle önemli bir sezon olacak. Pirelli Motor Sporları Direktörü Mario Isola şu açıklamada bulundu:“Yakın zamanda Monte Carlo Rallisi’yle başlayacak bu yılki motor sporları sezonu bizim için bir dönüm noktasını temsil ediyor. Başta Formula 1 olmak üzere tüm büyük şampiyonalarımızda kullanacağımız yeni ürünlerimiz, yol lastikleriyle yakın bağlantılarını pekiştiriyor. Şirket stratejimiz doğrultusunda motor sporlarını giderek daha sürdürülebilir hale getirme misyonumuzu devam ettiriyoruz. Bu taahhüdümüz, geçen yılın sonunda FIA'dan aldığımız önemli bir çevre sertifikasıyla da teyit edildi. Her zaman olduğu gibi geleceğe bakarken motor sporlarının en parlak yükselen yeteneklerini desteklemeyi de sürdürüyoruz.”



Motor sporları her zaman gözde

Motor sporları, Pirelli’nin tarihinde her zaman önemli bir rol oynamıştır. Son 115 yıldır bu dünyanın bir parçası olan Pirelli ilk büyük başarısını 1907 yılında Prens Scipione Borghese'nin Pirelli lastikleriyle donatılmış bir Itala ile zorlu Pekin – Paris yarışını kazanmasıyla elde etti. Pirelli bugün dünya çapında 350’yi aşkın farklı yarış etkinliğinde yer alırken 2022 yılında yeni bir teknik sayfa açıyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası için yeni 18 inç lastikler, Dünya Ralli Şampiyonası için geliştirilen en yeni hibrit formüllü lastikler ve GT yarışlarındaki tüm klasmanları kapsayan yeni bir lastik yelpazesi bu yeniliklerden bazıları. Pirelli bu yıl ayrıca motor sporları aracılığıyla farklı sürdürülebilirlik programlarına ve genç pilotları destekleyecek girişimlere de odaklanıyor.



Motor sporlarında sürdürülebilirliğin artan önemi

Daima Pirelli stratejisinin merkezinde yer alan çevresel sürdürülebilirlik odağı şirketin iş modeline tamamıyla entegre edilmiş durumda. FIA Spordan (ve sürdürülebilirlikten) Sorumlu Başkan Yardımcısı Robert Reid'in belirttiği gibi Pirelli, FIA Çevre Akreditasyon Programında üç yıldız alan ilk ve tek global lastik üreticisi konumunda bulunuyor. Bu prestijli belgelendirme şirketin motor sporları alanındaki sürdürülebilirlik çalışmalarının tanınması niteliğinde. Pirelli’nin Formula 1 ile ilgili olarak bu başarıyı elde etmesinde yenilenebilir malzeme kullanımının artırılması, pist etkinliklerinde tek kullanımlık plastiklerin tümüyle kaldırılması ve tamamıyla çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik uygulamalarıyla yönetilen bir tedarik zinciri gibi faktörler etkili oldu.



Genç yeteneklerin desteklenmesi

Pirelli 2022 yılında genç pilotlara verdiği desteği artırıyor. Bu yıl ilk kez dört tekerden çekişli otomobillerin kullanılacağı Dünya Gençler Ralli Şampiyonasının (Junior WRC) sponsoru olmaya devam eden şirket, FIA’nın 17 -26 yaş grubu gençler arasından yeni ralli yeteneklerini bulmak için başlattığı ve yürüttüğü FIA Ralli Yıldızı (FIA Rally Star) programını da destekliyor. Gelecek vadeden pist pilotlarını Formula 1'e yönlendirmeye yardımcı olacak benzer girişimlerde bulunuyor. Pirelli bu doğrultuda uzun yıllardır Formula 3 şampiyonu olan pilota nakit burs vererek zirveye giden yolda yardım eli uzatıyor. Pirelli’nin desteklediği bir başka önemli proje ise kadın pilotları ve kadınların motor sporlarına katılımını teşvik etmek için tasarlanan FIA Kadınları Pistte (FIA Girls on Track) programı. Bunların tümü,daima Pirelli’nin öncelikleri arasında yer alan kapsayıcılık ve eşitlik amacıyla gerçekleştiriliyor.