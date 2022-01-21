Darıca potansiyeli  kullanamıyor   

3.lig 2.Grup ekibi Redoks Darıca Gençlerbirliği, sezonun ikinci yarısını sessiz bir puanla açarken bir an önce küme düşme hattından çıkarak hedefi olan 2. Lig için ihtiyacı olan 3 puanları toplama niyetinde. Bu sebeple yarın iç sahada oynanacak Çarşambaspor karşılaşmasının ayrı bir önemi var. 19 müsabakada 4 defa kazanan ekip, 9 mağlubiyeti ve 6 bulunuyor. Sonuçta puanını 18’e çıkaran sarı yeşilliler averaj farkı ile küme düşme hattında olmayı sürdürüyor. Ligin ilk yarısında beklentilerin bir hayli gerisinde kalan Darıca, ikinci yarıda iyi performans sergilemek adına Antalya Kemer’de kamp yapmıştı. 12 günlük kamp sonrası Yomraspor deplasmanda 3 puan çabalayan temsilci, 1 puan çıkarmıştı. Kamp öncesi 3 futbolcusuyla ayrılan ve kamp döneminde 3 futbolcuya imzalayarak yer dolduran sarı yeşilliler, ikinci yarının ilk mücadelesinde yeni transferleri Mustafa Gürbüz, Tayfun Sabri Gümüşoğlu ve Bayram Enes An’dan faydalanmadı. Ekibimizin oynayacağı müsabaka önü başka transferleri açıklaması bekleniyor.