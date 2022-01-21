21 Oca 2022 - 14:55- Spor G: 21 Oca 2022 - 14:56

Darıca potansiyeli  kullanamıyor   

3.lig 2.Grup ekibi Redoks Darıca Gençlerbirliği, sezonun ikinci yarısını sessiz bir puanla açarken bir an önce küme düşme hattından çıkarak hedefi ol...

3.lig 2.Grup ekibi Redoks Darıca Gençlerbirliği, sezonun ikinci yarısını sessiz bir puanla açarken bir an önce küme düşme hattından çıkarak hedefi olan 2. Lig için ihtiyacı olan 3 puanları toplama niyetinde. Bu sebeple yarın iç sahada oynanacak Çarşambaspor karşılaşmasının ayrı bir önemi var. 19 müsabakada 4 defa kazanan ekip, 9 mağlubiyeti ve 6 bulunuyor. Sonuçta puanını 18’e çıkaran sarı yeşilliler averaj farkı ile küme düşme hattında olmayı sürdürüyor. Ligin ilk yarısında beklentilerin bir hayli gerisinde kalan Darıca, ikinci yarıda iyi performans sergilemek adına Antalya Kemer’de kamp yapmıştı. 12 günlük kamp sonrası Yomraspor deplasmanda 3 puan çabalayan temsilci, 1 puan çıkarmıştı. Kamp öncesi 3 futbolcusuyla ayrılan ve kamp döneminde 3 futbolcuya imzalayarak yer dolduran sarı yeşilliler, ikinci yarının ilk mücadelesinde yeni transferleri Mustafa Gürbüz, Tayfun Sabri Gümüşoğlu ve Bayram Enes An’dan faydalanmadı. Ekibimizin oynayacağı müsabaka önü başka transferleri açıklaması bekleniyor.  
# Mustafa, Darıca

21 Oca 2022 - 14:55 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.500.576 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
150’lik Pirelli genç pilotlara odaklandı      mask
150’lik Pirelli genç pilotlara odaklandı     
Düello Başiskele Damlar’ın! “3-4” mask
Düello Başiskele Damlar’ın! “3-4”
Biz de istemiştik… Beykan Şimşek, Bandırma’da mask
Biz de istemiştik… Beykan Şimşek, Bandırma’da
Kocaelispor’dan Samsunspor 20 Ocak paylaşımı mask
Kocaelispor’dan Samsunspor 20 Ocak paylaşımı
Darıca’da görme engelliler için Goalball turnuvası düzenleniyor mask
Darıca’da görme engelliler için Goalball turnuvası düzenleniyor
Kerem Can için 600 bin lira bonservis ödedik mask
Kerem Can için 600 bin lira bonservis ödedik
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL