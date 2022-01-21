Darıca Belediyesi, görme engelliler için goalball turnuvası düzenleyecek. "Farkındalığın olduğu yerde engel yoktur" sloganıyla görme engelliler için goalball turnuvası düzenleniyor. Bugün saat 12.00’de Bağlarbaşı Ortaokulu Spor Salonu’nda düzenlenecek turnuva oldukça renkli ve çekişmeli maçlara sahne olacak. Türkiye Beyazay Derneği ve Darıca Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek turnuva bölgede de bir ilk olma özelliği taşıyor. Beyaz Baston Haftası dolayısıyla Erişilebilir Hareket Atölyesi projesi kapsamında Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek goalball turnuvasında; Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, Türkiye Beyazay Derneği, Kocaeli Fatih Sultan Mehmet Görme Engelliler Spor Kulübü ve Gölcük Görme Engelliler Spor Kulübü olarak dört takım mücadele edecek.
21 Oca 2022 - 15:03- Spor Güncelleme: 21 Oca 2022 - 15:05
Goalball turnuvası düzenleniyor
Darıca Belediyesi, görme engelliler için goalball turnuvası düzenleyecek. "Farkındalığın olduğu yerde engel yoktur" sloganıyla görme engelliler için ...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.