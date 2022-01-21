21 Oca 2022 - 15:04- Spor G: 21 Oca 2022 - 15:06

Samsun Üni Hodri   Meydan’den karşılama    

Kocaelispor, Samsunspor ile oynadığı karşılaşma için maçın oynanacağı şehre sağ salim vardı. Yeşil Siyahlı kafileyi Samsun’da üniversite eğitimine de...
Samsun Üni Hodri   Meydan’den karşılama     mask

Kocaelispor, Samsunspor ile oynadığı karşılaşma için maçın oynanacağı şehre sağ salim vardı. Yeşil Siyahlı kafileyi Samsun’da üniversite eğitimine devam eden Samsun Üni Hodri Meydan Grubu karşıladı ve Kaptan Korcan’a çiçek takdim etti. Takıma başarı dileyen yeşil siyahlı gençler Kocaelispor’un Samsun’dan 3 puanla ayrılacağına inandıklarını belirtti.  
# Kocaelispor

21 Oca 2022 - 15:04 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.500.576 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
O puanları   Arıyoruz !..    mask
O puanları   Arıyoruz !..   
Samsun Üni Hodri   Meydan’den karşılama     mask
Samsun Üni Hodri   Meydan’den karşılama    
Goalball turnuvası   düzenleniyor      mask
Goalball turnuvası   düzenleniyor     
150’lik Pirelli genç pilotlara odaklandı      mask
150’lik Pirelli genç pilotlara odaklandı     
Düello Başiskele Damlar’ın! “3-4” mask
Düello Başiskele Damlar’ın! “3-4”
Biz de istemiştik… Beykan Şimşek, Bandırma’da mask
Biz de istemiştik… Beykan Şimşek, Bandırma’da
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL