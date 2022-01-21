Samsun Üni Hodri   Meydan’den karşılama    

Kocaelispor, Samsunspor ile oynadığı karşılaşma için maçın oynanacağı şehre sağ salim vardı. Yeşil Siyahlı kafileyi Samsun’da üniversite eğitimine devam eden Samsun Üni Hodri Meydan Grubu karşıladı ve Kaptan Korcan’a çiçek takdim etti. Takıma başarı dileyen yeşil siyahlı gençler Kocaelispor’un Samsun’dan 3 puanla ayrılacağına inandıklarını belirtti.