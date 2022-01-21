Kocaelispor, Samsunspor ile oynadığı karşılaşma için maçın oynanacağı şehre sağ salim vardı. Yeşil Siyahlı kafileyi Samsun’da üniversite eğitimine devam eden Samsun Üni Hodri Meydan Grubu karşıladı ve Kaptan Korcan’a çiçek takdim etti. Takıma başarı dileyen yeşil siyahlı gençler Kocaelispor’un Samsun’dan 3 puanla ayrılacağına inandıklarını belirtti.
21 Oca 2022 - 15:04- Spor Güncelleme: 21 Oca 2022 - 15:06
Samsun Üni Hodri Meydan’den karşılama
Kocaelispor, Samsunspor ile oynadığı karşılaşma için maçın oynanacağı şehre sağ salim vardı. Yeşil Siyahlı kafileyi Samsun’da üniversite eğitimine de...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.