Başiskele Damlarspor’un genç ve başarılı teknik sorumlusu Raşit Ören “İki takım için de önemli maçtı. Play-Off oynamak istiyoruz, bu nedenle de kazanmamız gerekiyordu. Çok kaliteli ve güzel bir mücadele oldu. Kazandığımız için mutluyum. Tüm futbolcularımızı yürekten kutlarım. Bu kez son dakikalarda puan vermedik. Açıkçası son dakika golleriyle toplam 7 puan kaybettik. Köseköy Ateş, Derince ve Başaranspor maçlarındaki kayıpları arıyoruz. Sağlık olsun… Bundan sonra önümüze bakacağız ve ilk hedefimiz olan Play-Off’ta yer almak için elimizden geleni yapacağız.
21 Oca 2022 - 15:05- Spor Güncelleme: 21 Oca 2022 - 15:07
O puanları Arıyoruz !..
Başiskele Damlarspor’un genç ve başarılı teknik sorumlusu Raşit Ören “İki takım için de önemli maçtı. Play-Off oynamak istiyoruz, bu nedenle de kazan...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.