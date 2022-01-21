21 Oca 2022 - 15:05- Spor G: 21 Oca 2022 - 15:07

O puanları   Arıyoruz !..   

Başiskele Damlarspor’un genç ve başarılı teknik sorumlusu Raşit Ören “İki takım için de önemli maçtı. Play-Off oynamak istiyoruz, bu nedenle de kazan...
O puanları   Arıyoruz !..    mask

Başiskele Damlarspor’un genç ve başarılı teknik sorumlusu Raşit Ören “İki takım için de önemli maçtı. Play-Off oynamak istiyoruz, bu nedenle de kazanmamız gerekiyordu. Çok kaliteli ve güzel bir mücadele oldu. Kazandığımız için mutluyum. Tüm futbolcularımızı yürekten kutlarım. Bu kez son dakikalarda puan vermedik. Açıkçası son dakika golleriyle toplam 7 puan kaybettik. Köseköy Ateş, Derince ve Başaranspor maçlarındaki kayıpları arıyoruz. Sağlık olsun… Bundan sonra önümüze bakacağız ve ilk hedefimiz olan Play-Off’ta yer almak için elimizden geleni yapacağız.
# sağlık, Başiskele

21 Oca 2022 - 15:05 - Spor

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