Biri nöbet tuttu, diğeri çaldı

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Tarih Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen iki şüpheli, Mustafa Şirin’in evinin önünde bulunan motosikleti çaldı. Şirin, arkadaşının kendisine seslenmesiyle dışarı çıktı fakat motosikletini çalan şahısları arasa da bulamadı. Şirin’in ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir şüphelinin beklediği, diğer şüphelinin ise motosiklet ile biraz ilgilendikten sonra çaldığı görülüyor.

"Bir gün eve girip bize bir şey yapmaya bile çalışabilirler"

Olayın gece saatlerinde meydana geldiğine değinen motosiklet sahibi Mustafa Şirin, "Gece saat 03.00 sıralarında arkadaşım ’Ağabey motosikletini çalıyorlar’ dediğinde çıkıp baktım ve motosiklet çekilmişti. Motosikletimin bir marketin önünde görüldüğü söylendi. Kendi çabamızla aradık ve bulamayınca da polise ihbar ettik. Yaklaşık 1 ay önce sakallı ve iri bir şahısın motosikletime baktığını gördük. Burada ne aradığını sorunca yürüyerek gitti. Biri bugün burada motosikletimi çalıyorsa, yarın bir gün eve girip bize bir şey yapmaya bile çalışabilirler diye endişe ediyoruz. Güvenlik kameralarında; birinin bakkalın önünde beklerken, diğerinin de motosikleti kurcalayıp sonrasında da alıp götürdüğü görülüyor" dedi.