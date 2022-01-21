Biri nöbet tuttu, diğeri çaldı

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Tarih Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen iki şüpheli, Mustafa Şirin’in evinin önünde bulunan motosikleti çaldı. Şirin, arkadaşının kendisine seslenmesiyle dışarı çıktı fakat motosikletini çalan şahısları arasa da bulamadı. Şirin’in ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir şüphelinin beklediği, diğer şüphelinin ise motosiklet ile biraz ilgilendikten sonra çaldığı görülüyor.
"Bir gün eve girip bize bir şey yapmaya bile çalışabilirler"
Olayın gece saatlerinde meydana geldiğine değinen motosiklet sahibi Mustafa Şirin, "Gece saat 03.00 sıralarında arkadaşım ’Ağabey motosikletini çalıyorlar’ dediğinde çıkıp baktım ve motosiklet çekilmişti. Motosikletimin bir marketin önünde görüldüğü söylendi. Kendi çabamızla aradık ve bulamayınca da polise ihbar ettik. Yaklaşık 1 ay önce sakallı ve iri bir şahısın motosikletime baktığını gördük. Burada ne aradığını sorunca yürüyerek gitti. Biri bugün burada motosikletimi çalıyorsa, yarın bir gün eve girip bize bir şey yapmaya bile çalışabilirler diye endişe ediyoruz. Güvenlik kameralarında; birinin bakkalın önünde beklerken, diğerinin de motosikleti kurcalayıp sonrasında da alıp götürdüğü görülüyor" dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Kartepeli - Allah bunlari isla etsin sen calis cabala mal saibi ol hop gel cal .
Yıldırım 41 - Malını ve canını korumak için hırsızla karşılaşsan ve kazara hırsızı yaralasan veya öldürsen hayatın kaydı.
Malını ve canını korumak için hırsızla karşılaştın ve yaralandın bir nebze iyi ölürsen hayatın zaten kaydı.
Sen öbür dünyaya gidersin; hırsız için değişen bir şey olmaz yatar ve çıkar. Ve yine de demogoji yapıp hırsızları savunanlar çıkar. Tok açın halinden anlamaz diyebilirler. O yüzden ben hırsıza hırsız demeye korkarım.
Ne yapacağını bilmeyen şaşkınlara döndük Allah sonumuzu hayır etsin.
Aralık 2021 de oğlumun aylarca çalışıp biriktirdiği parayla almış olduğu motoru çalındı.(Yani bu hırsızlar bizim de canımızı yaktı) Gölcük Emniyetinin titiz çalışması sonucunda motor 1 gün sonra Tuzla da zarar verilmiş bir şekilde bulundu. Bu vesile ile de Gölcük Polisine çok teşekkür ederim. Hırsızların da belasını Allah versin.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.