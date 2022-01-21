Pehlevan’dan “Covid 19 izlem merkezine” tam not

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İnci Sobi’nin de eşlik ettiği ziyaret programında Pehlevan’a Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Mehmet Köse ve Merkez Sorumlusu Hüseyin Yalçın tarafından bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kocaeli’de kamu- özel çeşitli yurtlarda ikamet eden üniversite öğrencilerine hizmet veren merkezi detaylıca inceleyen İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, böylesine önemli bir merkezin ilimizde hizmet vermesinden dolayı memnun olduklarını kaydetti.

Pehlevan gerçekleştirdikleri ziyaret ve değerlendirmeler sonucunda “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid 19 Öğrenci İzlem Merkezinin” koronavirüs hastalığına yakalanan veya temaslı olan öğrencilerin karantina dönemlerinde, izolasyonlarının sağlandığı, tıbbi takip ve tedavilerinin yapılabildiği ve öğrencilerin izolasyon sürecinde kendilerini ev ortamında hissedebildikleri bir merkez durumunda olduğunu ifade etti.

Yurt genelinde örnek teşkil eden merkezde, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı doktor, hemşire ve sağlık personellerinin de 7-24 görev yaptığını aktaran Pehlevan; “Covid 19 en ufak temas anında çok çabuk yayılabilen bir hastalık. Bu nedenle merkezde öğrencilerin karantina sürelerini en az riskle geçirmeleri ve kendilerini ev ortamında hissedebilmeleri için en ufak ayrıntılar bile Büyükşehir Belediyemiz tarafından düşünülmüş durumda. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaret ve değerlendirmelerde karantinadaki öğrencilere, 3 öğün yemek, sınırsız çay kahve ikramı, odalarda kişiye özel lavabo, banyo ve ders çalışma masası, sınırsız internet ve tablet gibi hizmetlerin verildiğini gördük. Temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının periyodik olarak gerçekleştirildiği bu merkezde öğrencilere ayrıca diş macunu, şampuan, maske, dezenfektan, banyo ve el havlusu gibi kişisel malzemelerde büyükşehir belediyesi tarafından tedarik ediliyor. Öğrencilerimizin her biri bizler için çok önemli. Sağlıkları emin ellerde ve kendileri büyükşehir belediyemiz tarafından en iyi şekilde misafir ediliyorlar. Pandemiyle mücadele çalışmalarının başından beri bizlere her türlü desteğini esirgemeyen ve bu önemli merkezin hizmete girmesinden dolayı başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” değerlendirmesinde bulundu.