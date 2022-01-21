İzmit Belediyesinin yeni projesi ulusal basında yankı buldu



Zorlu kış şartlarında doğada yaşamlarını sürdürmeye çalışan can dostlarımızı unutmayan İzmit Belediyesi, hayata geçirdiği son projesi ile ulusal basında da yankı uyandırdı. Geride bıraktığımız günlerde İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimiyle hayata geçirilen çalışmaya göre İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarına barınmaları için garaj, depo gibi kapalı alanlarını açacak vatandaşlara temizlik hizmeti verecek.



TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU

İmkânlarını sokak hayvanları için seferber eden İzmit Belediyesinin kentte büyük ses getiren ve vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılanan bu çalışması, ulusal basında da büyük yankı uyandırdı. FOX TV ekranlarında sabah saatlerinde yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat Programı’nda yayınlanan haberde, İzmit Belediyesinin projesi anlatıldı ve tüm Türkiye’ye örnek olarak gösterildi. Sunucu İsmail Küçükkaya, “İzmit Belediyesine duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.