İzmit Belediyesinin yeni projesi ulusal basında yankı buldu

Zorlu kış şartlarında doğada yaşamlarını sürdürmeye çalışan can dostlarımızı unutmayan İzmit Belediyesi, hayata geçirdiği son projesi ile ulusal basında da yankı uyandırdı. Geride bıraktığımız günlerde İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimiyle hayata geçirilen çalışmaya göre İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarına barınmaları için garaj, depo gibi kapalı alanlarını açacak vatandaşlara temizlik hizmeti verecek.
TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU
İmkânlarını sokak hayvanları için seferber eden İzmit Belediyesinin kentte büyük ses getiren ve vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılanan bu çalışması, ulusal basında da büyük yankı uyandırdı. FOX TV ekranlarında sabah saatlerinde yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat Programı’nda yayınlanan haberde, İzmit Belediyesinin projesi anlatıldı ve tüm Türkiye’ye örnek olarak gösterildi. Sunucu İsmail Küçükkaya, “İzmit Belediyesine duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Abg - Yaşayın siz iyi ve merhametli insanlar.
Turan Bangladeş - izmit belediyesi biraz da belediyecilik islerine baksa ya..sokak kopekleri yada turan gunes caddesindeki icler acisi duruma baksin.. yolda otomobiller 3 sıra parketmis, gunun her saati yük indirip bindiiliyor. kaldirimlar ve yol isgal edilmis durumda.. bir dukkan saydim tam 3 masa sandalye takimi, 2 cekyati kaldirima degil yola koymus. bir pislik ve duzensizlik kol geziyor. begenmedigimiz nevzat doganin zamaninda bu banglades goruntusu yoktu...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.