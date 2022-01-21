“Karne, çocuğun olduğu kadar anne babanın da karnesidir”

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı yarıyıl karne dağıtım töreni Şehit İskender Ercan İlkokulu’nda gerçekleşti. Törene Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, Okul Müdürü Gökhan Ulutaş, Şehit Jandarma Er İskender Ercan’ın babası Recep Ercan, annesi Zeynep Ercan ve abisi Yasin Ercan, öğretmenler ile öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Seddar Yavuz, sınıfları tek tek dolaşıp öğrencilere karnelerini ve karne hediyelerini vererek, onlarla bir süre sohbet etti ve başarılarının devamı diledi.

“SORUMLULUĞU SADECE ÇOCUKLARIMIZA YÜKLEMEYELİM”

Karne dağıtım töreninin ardından öğretmenler ile bir araya gelerek gayret ve fedakarlıkları için teşekkür edip, onlarla bir süre sohbet eden Vali Seddar Yavuz, velilere de seslendi. Vali Yavuz, “Çocuklarımızın notları kırık olabilir, istendiği gibi olmayabilir. Sorumluluğu sadece çocuklarımıza yüklemeyelim, paylaşalım. Bilmeliyiz ki karneler çocuklarımızın olduğu kadar anne ve babalarında karnesidir. Bu nedenle anne ve babalar çocuklarımıza iyi davranmalı, onlarla konuşmalı, başarılarını nasıl artırabilecekleri konusunda öğretmenlerimizle ve çocuklarımızla diyaloğa geçmeleri çok doğru bir yaklaşım şekli olacaktır. Aksi takdirde suçlamak çocuğun başarısını artırmayacağı gibi özgüvenini de yok eder” diyerek, tüm öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller temennisinde bulundu.