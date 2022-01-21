21 Oca 2022 - 18:17- Gündem G: 21 Oca 2022 - 18:18

Başkan Özlü Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu     

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın yarıyıl tatiline girmesiyle Bahçecik İlkokulu’ndaki öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.  

Başkan Özlü Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu      mask

Kocaeli’nin eğitim üssü olan Başiskele’de ilk, orta, lise ve dengi okullarda eğitim gören 21 bin 618 öğrenci ve 1872 öğretmen yarıyıl tatiline girdi. Bahçecik İlkokulu’nda düzenlenen yarıyıl karne törenine Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya ve şube müdürleri katılarak öğrencilerin karne heyecanına ve sevinçlerine ortak oldular.

 

SINIFLARI GEZDİLER

 

Başiskele’de eğitime ve geleceğin hazinesi çocuklara büyük değer veren, onları önemseyen Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, sınıfları tek tek gezerek öğrenci kardeşleriyle birlikte karne neşesini ve heyecanını paylaştı. Özellikle ilk kez karne sevinci yaşayan 1. sınıf öğrencilerinin karnelerini kendi elleriyle dağıtan Özlü, öğrencilerle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi ve tüm öğretmenlere, öğrenci kardeşlerine iyi tatiller diledi.
# eğitim, Başiskele
# BAŞİSKELE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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21 Oca 2022 - 18:17 - Gündem

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