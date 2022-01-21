Başkan Özlü Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu     

Kocaeli’nin eğitim üssü olan Başiskele’de ilk, orta, lise ve dengi okullarda eğitim gören 21 bin 618 öğrenci ve 1872 öğretmen yarıyıl tatiline girdi. Bahçecik İlkokulu’nda düzenlenen yarıyıl karne törenine Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya ve şube müdürleri katılarak öğrencilerin karne heyecanına ve sevinçlerine ortak oldular.

SINIFLARI GEZDİLER

Başiskele’de eğitime ve geleceğin hazinesi çocuklara büyük değer veren, onları önemseyen Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, sınıfları tek tek gezerek öğrenci kardeşleriyle birlikte karne neşesini ve heyecanını paylaştı. Özellikle ilk kez karne sevinci yaşayan 1. sınıf öğrencilerinin karnelerini kendi elleriyle dağıtan Özlü, öğrencilerle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi ve tüm öğretmenlere, öğrenci kardeşlerine iyi tatiller diledi.