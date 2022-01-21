Gölcük Belediyesi ekipleri karla mücadeleye hazır  

Gölcük Belediyesi, akşam saatlerinde başlaması beklenen yoğun kar yağışı öncesinde tüm ekiplerini hazır hale getirdi. Meteorolojiden yapılan uyarının ardından yoğun kar yağışı sırasında yaşanabilecek olası olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefleyen Gölcük Belediyesi; 48 araç ve 115 personeli ile 7×24 karla mücadele etmek için hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, Gölcük’te yaşayan vatandaşların sabah işlerine güvenle gitmesi için de; gece boyunca kesintisiz bir şekilde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapacak.

48 ARAÇ VE 115 PERSONELİ İLE 7×24 KARLA MÜCADELE

Gölcük Belediyesi karla mücadele çalışmalarını 4 adet greyder, 27 adet JCB, 3 adet loder, 2 adet küreme-tuzlama robotu, 2 adet PTO tuzlama aracı, 1 adet ekskavatör, 2 adet traktör kar kürüme aracı ve 115 personel ile sürdürecek. Gölcük’te kar yağışında aksaklık yaşanmaması için yapılacak çalışmalara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de, 1 greyder, 1 loder, 1 ekskavatör, 1 traktör ve 3 PTO (küreme ataşmanı takılı tuzlama kamyonu) ile destek verecek.

AKSAKLIK YAŞAYAN VATANDAŞLAR TELEFONLA TALEPLERİNİ İLETEBİLECEK

Akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenilen kar yağışı sırasında sorun yaşayan vatandaşlar; Gölcük Belediyesi karla mücadele kriz merkezinin 0262 422 24 10 - 0549 735 26 87 nolu telefonlarını arayarak taleplerini iletebilecekler.