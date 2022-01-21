Gölcük Belediyesi ekipleri karla mücadeleye hazır  

Gölcük Belediyesi, akşam saatlerinde başlaması beklenen yoğun kar yağışı öncesinde tüm ekiplerini hazır hale getirdi. Meteorolojiden yapılan uyarının ardından yoğun kar yağışı sırasında yaşanabilecek olası olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefleyen Gölcük Belediyesi; 48 araç ve 115 personeli ile 7×24 karla mücadele etmek için hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, Gölcük’te yaşayan vatandaşların sabah işlerine güvenle gitmesi için de; gece boyunca kesintisiz bir şekilde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapacak.
48 ARAÇ VE 115 PERSONELİ İLE 7×24 KARLA MÜCADELE
Gölcük Belediyesi karla mücadele çalışmalarını 4 adet greyder, 27 adet JCB, 3 adet loder, 2 adet küreme-tuzlama robotu, 2 adet PTO tuzlama aracı, 1 adet ekskavatör, 2 adet traktör kar kürüme aracı ve 115 personel ile sürdürecek. Gölcük’te kar yağışında aksaklık yaşanmaması için yapılacak çalışmalara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de, 1 greyder, 1 loder, 1 ekskavatör, 1 traktör ve 3 PTO (küreme ataşmanı takılı tuzlama kamyonu) ile destek verecek.
AKSAKLIK YAŞAYAN VATANDAŞLAR TELEFONLA TALEPLERİNİ İLETEBİLECEK
Akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenilen kar yağışı sırasında sorun yaşayan vatandaşlar; Gölcük Belediyesi karla mücadele kriz merkezinin 0262 422 24 10 - 0549 735 26 87 nolu telefonlarını arayarak taleplerini iletebilecekler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.