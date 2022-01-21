21 Oca 2022 - 18:55- Gündem G: 21 Oca 2022 - 18:58

Marmara Bölgesi için soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde bugün başlaması ve 23 Ocak'ta şiddetini artırarak hafta sonuna kadar etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşı uyarıda bulundu.
Marmara Bölgesi için soğuk ve yağışlı hava uyarısı mask

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova, bugünden başlayarak yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisine girecek. Soğuk hava dalgasının, 23 Ocak Pazar günü şiddetini artırarak Marmara Bölgesi'nde gelecek hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, soğuk ve yağışlı hava nedeniyle meydana gelebilecek buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.

21 Oca 2022 - 18:55 - Gündem

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