Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova, bugünden başlayarak yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisine girecek. Soğuk hava dalgasının, 23 Ocak Pazar günü şiddetini artırarak Marmara Bölgesi'nde gelecek hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, soğuk ve yağışlı hava nedeniyle meydana gelebilecek buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.
21 Oca 2022 - 18:55- Gündem Güncelleme: 21 Oca 2022 - 18:58
Marmara Bölgesi için soğuk ve yağışlı hava uyarısı
Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde bugün başlaması ve 23 Ocak'ta şiddetini artırarak hafta sonuna kadar etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşı uyarıda bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.