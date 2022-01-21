21 Oca 2022 - 18:58- Gündem G: 21 Oca 2022 - 19:00

KOÜ’deki tüm sınavlar ertelendi

Kocaeli Üniversitesi 22-23 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan tüm sınavların ertelendiğini duyurdu
KOÜ’deki tüm sınavlar ertelendi mask

 Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) 22-23 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan tüm sınavların hava şartları dolayısıyla sosyal medya üzerinden ertelendiğini duyurdu. Bu tarihlerde yapılamayan sınavların gerçekleştirileceği tarihler üniversitenin web sayfası ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Üniversitenin yapmış olduğu açıklamada, “Meteorolojiden gelen olumsuz hava koşulları bilgisi doğrultusunda, 22-23 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan tüm sınavlar ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu tarihlerde yapılamayan sınavların gerçekleştirileceği tarihler üniversitemizin web sayfası ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

21 Oca 2022 - 18:58 - Gündem

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