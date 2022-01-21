21 Oca 2022 - 20:23- Spor G: 21 Oca 2022 - 20:25

Amatör maçlar ertelendi

 İlimizde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle,12.hafta müsabaka programı aynı şekliyle 1 hafta ileriye kaydırılmıştır. ( 21-22-23-24-26-27 Ocak mü...
Amatör maçlar ertelendi mask

 İlimizde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle,12.hafta müsabaka programı aynı şekliyle 1 hafta ileriye kaydırılmıştır. ( 21-22-23-24-26-27 Ocak müsabakaları)

Müsabakalar erteleme müsabakası olmayacaktır. Sonradan çıkan lisanslı sporcular bu müsabakalarda oynatılabilecektir. Programın güncel hali www.kaskf.org sitemizde yayınlanmıştır.

21 Oca 2022 - 20:23 - Spor

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