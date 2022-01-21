21 Oca 2022 - 20:52- Spor G: 21 Oca 2022 - 23:07

Karadeniz’de gemi battı 3-0

1.Lig’de ikinci yarıya art arda iki yenilgiyle başlayan Kocaelispor, için tehlike çanları çalıyordu. Dün gece ise Samsun’da daha ilk yarıda çöken tak...
Karadeniz’de gemi battı 3-0 mask

1.Lig’de ikinci yarıya art arda iki yenilgiyle başlayan Kocaelispor, için tehlike çanları çalıyordu. Dün gece ise Samsun’da daha ilk yarıda çöken takımda Mustafa Reşit Akçay’ın görevden ayrılacağı öğrenildi

İlk yarı bambaşka bir maç oldu

3’te Yasin Öztekin, 8’de Fofana, 11’de ise yine Yasin müsait pozisyonda golleri atamadı. 13’te Bir türlü kalesinden çıkamayan Kocaelispor kendi yarı sahasında topu kaptırdı, Yasin topu kazandı sol çaprazdan şutunu çekti, savunmadan seken top dışarıya çıktı. 14’te kaleyi abluka altına alan Samsun, Bateau’nun şutunda, İsmet mükemmel önledi.

15'ten sonra sahada Körfez vardı

Samsun’un baskıları sonrasında ancak kendine gelen Kocaelispor aldı sazı eline. 15’te Diop kafa ile vurdu, üstten dışarıya çıktı. 16’da Diop’tan önde son anda kaleci Nurullah soluna uzandı ve topu kontrol etti. 17’de Pereira bir müddet bekledikten sonra şutunu çekti, Nurullah sağına yattı ve topu kurtardı. 19’da Ceza sahası sağ çaprazında Pereira çalım atmak istedi, ancak bunda başarılı olamadı.Geçse golü atması işten bile değildi. 21’de İlyas’ın ceza sahası dışından çektiği şut yerden sekti ve kaleci Nurullah’ta kaldı. Kocaelispor oyunda dengeyi buldu ama o da gol atamadı.

37’den sonra Kocaelispor çöktü

28’de Fofana’nın sol çaprazdan çektiği şutu İsmet kurtardı. 30’da Samsunspor’da Yasin iyi vurdu, top üstten az farkla dışarıya çıktı. 37’de Tomane, savunmanın büyük hatasında seken topta rahat şekilde vurdu, yakın mesafeden ağları buldu: 1-0. 38’de Kocaelispor 10 kişi kaldı, Diogo gole giden Tomane’yi düşürdü, direkt kırmızı kart gördü. 42’de Samsunspor farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan yapılan ortada Mandjeck’in ters kafa vuruşu sonrası top sağ köşeden ağlarla buluştu: 2-0. Devre bu skorla sona erdi. Kocaelispor bir kez daha yenilgiyle tanışırken, artık düşme hattının takım oldu. Gazetemiz baskıya girerken Akçay henüz istifa etmemişti.

# Kocaelispor, Mustafa

21 Oca 2022 - 20:52 - Spor

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