21 Oca 2022 - 21:12- Spor G: 21 Oca 2022 - 22:03

Mustafa Reşit Akçay: “Görevimden ayrılıyorum”

Samsunspor’a 3-0 yenilen Kocaelispor’da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, görevinden ayrıldığını söyledi. Kocaelispor, Samsunspor deplasmanından 3-0’lık mağlubiyetle döndü. Maç sonu basın toplantısında konuşan Mustafa Reşit Akçay, istifa ettiğini söyledi.
Mustafa Reşit Akçay: “Görevimden ayrılıyorum” mask

Basın toplantısında istifa ettiğini dile getiren Mustafa Reşit Akçay, “Farklı eksik oyuncularla geldik ama umut taşıyorduk. Kaybettik üzgünüz. Uzun süredir negatif bir enerjiyle donanıyoruz. 3-4 maçtır eksik oynuyoruz. Bunlar mazeret değil. Sonuçta rakibin başarısını kutlamak gerek. Görevimden ayrılıyorum. Çünkü camianın önünü açmamız gerekiyor. Bu süreçte bize anlayışla bakan başkanımızı ve yönetim kurulundan Allah razı olsun. Bizim gidişimiz taraftarımıza ve camiamıza hayırlı olsun” dedi.
# Kocaelispor, Mustafa

21 Oca 2022 - 21:12 - Spor

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Yorumlar

(1)
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Sinan Akdağ - Küme düşürmeyi iyice garantileseydi de yerine gelen adamı da rezalete ortak etmeseydi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Ocak 22:34

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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