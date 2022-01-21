Önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizen Fuat Çapa, “Karşılaşma beklediğimiz gibi geçti. Rakibin oyununu biliyorduk. Geçiş oyununda etkili oyuncuları vardı. Topu bize bırakıp, kontraya çıkacaklarını biliyorduk. O şekilde başlayan karşılaşmada 1-0’a kadar daha net pozisyona girdik. 1-0 ve kırmızı kartın ardından rahat oynadık. Kapanan rakibi açmak kolay olmadı. Zaman zaman bunu iyi yaptık. Takımımı tebrik ediyorum. Çok olgun bir oyun oynadık. Skor ne gerektiriyorsa öyle oynadık. Gol yemeden maçı tamamladık. Takım savunması her geçen gün üzerine koyarak devam ediyor. Böyle giderse bizim için çok iyi olacak. Ön taraftaki üretkenliği daha da arttırmamız gerekiyor. Bu arada oyunculara 3 gün izin verdik. İznin ardından eksikliklerimizi gidermek için çalışacağız” dedi.
21 Oca 2022 - 22:02- Spor Güncelleme: 21 Oca 2022 - 22:04
Fuat Çapa: “Çok olgun bir oyun oynadık”
Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Kocaelispor maçının ardından çok olgun bir oyun oynayarak galip geldiklerini söyledi. Kocaelispor’u 3-0 yenen Samsunspor’da maç sonu basın toplantısında konuşan Fuat Çapa, çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirtti. 2. devrenin ilk 2 maçından da galibiyetle ayrılmanın mutluluk verici olduğunu dile getiren Çapa, daha çok çalışacaklarını ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.