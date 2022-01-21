21 Oca 2022 - 22:09- Asayiş G: 21 Oca 2022 - 22:10

Jandarmadan 175 bin TL değerinde kaçak makaron taşıyan araca operasyon

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda piyasa değeri 175 bin TL olan 1 milyon adet makaron ele geçirdi.
Jandarmadan 175 bin TL değerinde kaçak makaron taşıyan araca operasyon mask

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalarda, panelvan tipi bir aracın İstanbul’dan Kocaeli’ye yüklü miktarda sigara ve makaron getireceğini tespit etti. Takibe alınan araç Kocaeli’de durduruldu. Arama neticesinde jandarma ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 175 bin Türk lirası olan 1 milyon adet makaron ele geçirdi. Olaya ilişkin gözaltına alınan A.O. adlı şüphelinin sorgusu Jandarma Komutanlığında devam ediyor.

21 Oca 2022 - 22:09 İHA Kocaeli- Asayiş

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