Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarı sonrasında Kocaeli’de akşam saatlerinde kar etkisini göstermeye başladı. Bu doğrultuda etkili olan ve araçların ilerlemesinde kısmen güçlük oluşturan kar, Körefez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde tırın yolda kalmasına sebep oldu. Tırın yolda kalmasıyla trafiğe kapanan yol, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahminlerine göre, kar yağışının bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan kar timleri de buzlanma ve yolları kapanmaması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Kent genelindeki ilçelerde ve köy yollarında yol açma ile tuzlama çalışmaları yapan ekipler, gece gündüz olmak üzere iki vardiya çalışıyor.
22 Oca 2022 - 09:31- Gündem Güncelleme: 22 Oca 2022 - 09:33
Kocaeli’de kar yağışı zor anlar yaşattı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarı sonrasında Kocaeli’de etkisini gösteren kar yağışı, tırın yolda kalmasına sebep oldu. Büyükşehir ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından tır bulunduğu yerden kurtarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.