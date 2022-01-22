22 Oca 2022 - 09:31- Gündem G: 22 Oca 2022 - 09:33

Kocaeli’de kar yağışı zor anlar yaşattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarı sonrasında Kocaeli’de etkisini gösteren kar yağışı, tırın yolda kalmasına sebep oldu. Büyükşehir ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından tır bulunduğu yerden kurtarıldı.
Video için play'e tıklayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarı sonrasında Kocaeli’de akşam saatlerinde kar etkisini göstermeye başladı. Bu doğrultuda etkili olan ve araçların ilerlemesinde kısmen güçlük oluşturan kar, Körefez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde tırın yolda kalmasına sebep oldu. Tırın yolda kalmasıyla trafiğe kapanan yol, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahminlerine göre, kar yağışının bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan kar timleri de buzlanma ve yolları kapanmaması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Kent genelindeki ilçelerde ve köy yollarında yol açma ile tuzlama çalışmaları yapan ekipler, gece gündüz olmak üzere iki vardiya çalışıyor.
# Kocaeli, kocaeli haber, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli gazeteleri, Kocaeli Gazete, kocaeli guncel haberler, Çayırova, kocaeli manset, kocaeli son dakika, kocaeli gazete haber, kocaeli manset-haber, Kocaeli haberleri, son dakika haberleri, İzmit, Gebze, , kocaeli flas haber, Kartepe, Körfez, Başiskele, Darıca, Dilovası, Gölcük, kocaeli gündem

22 Oca 2022 - 09:31 Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.497.662 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gölcük Belediyesi ekipleri karla mücadeleye hazır   mask
Gölcük Belediyesi ekipleri karla mücadeleye hazır  
Başkan Özlü Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu      mask
Başkan Özlü Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu     
“Karne, çocuğun olduğu kadar anne babanın da karnesidir” mask
“Karne, çocuğun olduğu kadar anne babanın da karnesidir”
Pehlevan’dan “Covid 19 izlem merkezine” tam not mask
Pehlevan’dan “Covid 19 izlem merkezine” tam not
“STK’lar şehrin taşıyıcı sütunları”    mask
“STK’lar şehrin taşıyıcı sütunları”   
Soğuk hava kan bağışını düşürdü    mask
Soğuk hava kan bağışını düşürdü   
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL