Atakent Cihan Hastanesi’nde sünnet oldular

Okul çağındaki çocuklar için yarı yıl tatili, çeşitli tıbbi girişim ve tedaviler için uygun bir zaman dilimi. Geniz eti ve bademcik ameliyatları ile birlikte sünnet operasyonları da bu tarihte oldukça sık uygulanan işlemlerin başında geliyor. Kocaeli’de ara tatili fırsat bilerek çocuğunu sünnet ettirmek isteyen aileler, Atakent Cihan Hastanesi Çocuk Cerrahisi polikliniğine başvurdu.

Gerçekleştirilen ön muayenenin ardından sağlık durumu elverişli olan ve yaşları 5 ila 10 arasında değişen çocuklar, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Aykut Özdamar tarafından sünnet edildi. Sünnet sonrası, kendileri için süslenen odalarda istirahate alınan çocuklar, aynı gün taburcu edildi. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen işlemin ardından duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, Opr. Dr. Aykut Özdamar’a teşekkürlerini iletti.

Çeşitli faydalara sahip olan sünnet operasyonu sonrası iyileşme süreci, günümüzde çok daha kısa. Hasalar çoğu zaman aynı gün içinde taburcu edilebiliyor. Sahip olunan kaliteli malzemeler ve daha güvenli dikiş materyalleri ile iz bırakmadan iyileşme sağlanabiliyor.