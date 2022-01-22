22 Oca 2022 - 09:36- Sağlık G: 22 Oca 2022 - 09:38

Atakent Cihan Hastanesi’nde sünnet oldular

Okulların tatile girdiği dönem, sünnet gibi çeşitli işlemlerin gerçekleşmesi için oldukça uygun bir zaman. Bu dönemi doğru değerlendiren ailelerin çocukları, Atakent Cihan Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Aykut Özdamar tarafından sünnet edildi.
Atakent Cihan Hastanesi’nde sünnet oldular mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Okul çağındaki çocuklar için yarı yıl tatili, çeşitli tıbbi girişim ve tedaviler için uygun bir zaman dilimi. Geniz eti ve bademcik ameliyatları ile birlikte sünnet operasyonları da bu tarihte oldukça sık uygulanan işlemlerin başında geliyor. Kocaeli’de ara tatili fırsat bilerek çocuğunu sünnet ettirmek isteyen aileler, Atakent Cihan Hastanesi Çocuk Cerrahisi polikliniğine başvurdu.

Gerçekleştirilen ön muayenenin ardından sağlık durumu elverişli olan ve yaşları 5 ila 10 arasında değişen çocuklar, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Aykut Özdamar tarafından sünnet edildi. Sünnet sonrası, kendileri için süslenen odalarda istirahate alınan çocuklar, aynı gün taburcu edildi. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen işlemin ardından duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, Opr. Dr. Aykut Özdamar’a teşekkürlerini iletti.

Çeşitli faydalara sahip olan sünnet operasyonu sonrası iyileşme süreci, günümüzde çok daha kısa. Hasalar çoğu zaman aynı gün içinde taburcu edilebiliyor. Sahip olunan kaliteli malzemeler ve daha güvenli dikiş materyalleri ile iz bırakmadan iyileşme sağlanabiliyor.

# çocuk, sağlık

22 Oca 2022 - 09:36 - Sağlık

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.497.662 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Atakent Cihan Hastanesi’nde sünnet oldular mask
Atakent Cihan Hastanesi’nde sünnet oldular
Yaşlanmanın cilt üzerindeki etkilerine dikkat! mask
Yaşlanmanın cilt üzerindeki etkilerine dikkat!
Saç dökülmesinden nasıl kurtulabilirsiniz? mask
Saç dökülmesinden nasıl kurtulabilirsiniz?
Bağışıklık güçlendirici beslenme reçetesi! mask
Bağışıklık güçlendirici beslenme reçetesi!
Kanser hastaları tam aşılı olsalar bile COVID-19’dan korunmalılar   mask
Kanser hastaları tam aşılı olsalar bile COVID-19’dan korunmalılar  
Kalbiniz için en kötü 8 gıda mask
Kalbiniz için en kötü 8 gıda
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL