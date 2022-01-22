KASKF Ve Bilgi Küpü’nden örnek proje

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Bilgi Küpü Okulları, geçtiğimiz yıl imzaladıkları protokolü bu sene de yenileme kararı aldı. KASKF Binasında gerçekleşen imza törenine KASKF Başkanı Murat Aydın, Bilgi Küpü Okulları Kurucu Genel Müdürü Kenan Demir, Yetenek Koordinatörü İltan Uzuner, Halkla İlişkiler Koordinatörü Şule Özcan Şahin, Halkla İlişkiler biriminden İrem Sencer ve Selim Çakır katıldı.

KASKF üyelerinin Bilgi Küpü Okulları’ndan indirimli bir şekilde yararlanacağı protokol anlaşması, geçen sene duyulan memnuniyet ile birlikte bu yıl tekrardan imzalandı. Yapılan protokolün hem Kocaeli’de hem de diğer illerde örnek olarak birçok yeniliğe imza attığı vurgulanırken, sporculara verilen desteğin çok kıymetli olduğuna değinildi. Hoş sohbetin geçtiği imza töreninde taraflar birbirlerinden duydukları memnuniyeti dile getirirken bu anlamlı projenin Kocaeli’deki amatör sporculara sağlayacağı faydalar üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirildi.