Yaralı köpek Büyükşehir’le hayata tutundu

Ömer Türkçakal Bulvarı Kocaeli İtfaiyesi önünde bir araç yoldan karşıya geçmek isteyen köpeğe çarptı. Köpeğin yardımına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri koştu. Köpek Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasında tedaviye alındı.

İTFAİYE YARDIMINA KOŞTU

Akşam saatlerinde görgü tanıkları Ömer Türkçakal Bulvarı Kocaeli İtfaiyesi önünde seyir halinde olan bir aracın yoldan karşıya geçmek isteyen köpeğe çarptığını ifade etti. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve ağır yaralanan köpeğin yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi koştu.

İLK MÜDAHALESİ YAPILDI

Kocaeli İtfaiyesi ekipleri sedyeyle yaralı köpeği alarak Kandıra Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasına götürdü. Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası veterinerleri ağır yaralanan köpeğe müdahale etti. İlk müdahaleyle kanaması durdurulan köpek daha sonra ameliyata alındı.

AMELİYATA ALINDI

Yaralanan köpek Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Salcı başkanlığındaki bir ekiple ameliyat edildi. Hayati tehlikeyi atlatan köpeğe ameliyatla plaka takıldı.

“2-3 HAFTA İÇERİSİNDE YÜRÜYEBİLECEK”

Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Salcı, “Köpeğimizin sabah röntgeni çekildi. Sağ kalça ekleminde büyük kırıkları mevcuttu. Durumun cerrahi bir operasyon gerektiği kanaati verildi. Ameliyatımızı gerçekleştirdik. Burada görevli arkadaşlarımızla birlikte başarılı bir operasyonla köpeğimize plaka takıldı. Kalçadaki kırıkları stabil hale getirildi. Köpeğimiz iyileşme sürecinin ardından daha rahat yürüyecek. Köpeğimiz şimdi 2-3 haftalık bir süreçte gözetim altında kalacak. İlaç tedavisi devam edecek” ifadesini kullandı.

“ONLARDA CAN TAŞIYOR, SOKAK ORTASINDA BIRAKILMAMALI”

Kaza sonrasında yaralı hayvanların sokak ortasında bırakılmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Salcı, “Hayvanı sokakta bırakmak doğru değil. Vatandaşlarımız böyle bir kazayı gördüklerinde sahipsizse barınağın çağrılması, belediyeye haber verilmesi gerekiyor. Bunları yapamıyorsak hayvanı alıp en yakın sağlık kuruluşuna, veteriner fakültesine veya veteriner kliniğine götürülmeli. Bunda ayıplanacak bir durum yok. Onlar da bir can taşıyor. Vicdani sorumluluğu olan bir durum bu. Böyle bir durumla karşılaştığımızda yaralı hayvanı sokakta bırakmamalıyız” açıklamasında bulundu.