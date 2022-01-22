Kocaeli Ticaret Odası Araştırma ve Dış Ticaret Servisi Şefi Ufuk Önyılmaz(53), bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu. Üyesi olduğu Kocaeli Ticaret Odası, Kızılay işbirliğiyle Ufuk Önyılmaz için kök hücre bağış kampanyası düzenlemişti. Ancak yaklaşık 2 yıldır mücadele eden 2 çocuk babası Ufuk Önyılmaz hayatını kaybetti. MHP camiasının da sevilen isimlerinden olan Önyılmaz'ın cenazesi bugün Derince Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Derince Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.