22 Oca 2022 - 10:38- Asayiş G: 22 Oca 2022 - 10:41

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı mask

H.E. idaresindeki 41 HJ 610 plakalı otomobil, Karamürsel Kayacık Mahallesi Ali Rıza Arslanalp Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen S.Ş'ye (62) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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22 Oca 2022 - 10:38 Kocaeli/ Karamürsel- Asayiş

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