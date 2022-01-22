Fuat Çapa: Rakibimizin ne yapacağını biliyorduk

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Kocaelispor maçını değerlendirdi. Çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Çapa, 2’nci devrenin ilk 2 maçından da galibiyetle ayrılmanın mutluluk verici olduğunu ve daha çok çalışacaklarını ifade etti.
1-0 VE KIRMIZI KARTIN ARDINDAN DAHA RAHATTIK
Kocaelispor’un nasıl bir oyunla karşılarına çıkacağını belirten Fuat Çapa şu şekilde konuştu: Karşılaşma beklediğimiz gibi geçti çünkü rakibin oyununu biliyorduk. Topu bize bırakıp, kontra atakta çıkacaklardı. Geçiş oyununda etkili oyuncuları vardı. O şekilde başlayan karşılaşmada 1-0’a kadar daha net pozisyona girdik. 1-0 ve kırmızı kartın ardından rahat oynadık.
OLGUN BİR OYUN OYNADIK
Kapanan rakibi açmak kolay olmadı. Zaman zaman bunu iyi yaptık. Takımımı tebrik ediyorum. Çok olgun bir oyun oynadık. Skor neyi gerektiriyorsa öyle mücadele ettik. Gol yemeden maçı tamamladık. Takım savunması her geçen gün üzerine koyarak devam ediyor. Böyle giderse bizim için çok iyi olacak. Ön taraftaki üretkenliği daha da arttırmamız gerekiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Can - Helal olsun tebrik ederim bir Kocaeli spor lu olarak
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.