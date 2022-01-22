Fuat Çapa: Rakibimizin ne yapacağını biliyorduk

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Kocaelispor maçını değerlendirdi. Çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Çapa, 2’nci devrenin ilk 2 maçından da galibiyetle ayrılmanın mutluluk verici olduğunu ve daha çok çalışacaklarını ifade etti.

1-0 VE KIRMIZI KARTIN ARDINDAN DAHA RAHATTIK

Kocaelispor’un nasıl bir oyunla karşılarına çıkacağını belirten Fuat Çapa şu şekilde konuştu: Karşılaşma beklediğimiz gibi geçti çünkü rakibin oyununu biliyorduk. Topu bize bırakıp, kontra atakta çıkacaklardı. Geçiş oyununda etkili oyuncuları vardı. O şekilde başlayan karşılaşmada 1-0’a kadar daha net pozisyona girdik. 1-0 ve kırmızı kartın ardından rahat oynadık.

OLGUN BİR OYUN OYNADIK

Kapanan rakibi açmak kolay olmadı. Zaman zaman bunu iyi yaptık. Takımımı tebrik ediyorum. Çok olgun bir oyun oynadık. Skor neyi gerektiriyorsa öyle mücadele ettik. Gol yemeden maçı tamamladık. Takım savunması her geçen gün üzerine koyarak devam ediyor. Böyle giderse bizim için çok iyi olacak. Ön taraftaki üretkenliği daha da arttırmamız gerekiyor.