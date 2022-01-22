17 günlük ara imdadımıza yetişti

Kocaelispor’un sezonun 21. maçında Samsunspor’a konuk oldu. Yeşil siyahlılar mücadeleyi Tomane, Mandjeck’in kendi kalesine ve Hasan Kılıç’ın golleri 3-0 kaybetti. 24 puanda kalan yeşil siyahlılarda karşılaşmanın ardından Mustafa Reşit Akçay’ın istifa etti. Krizdeki Kocaelispor’un imdadına 17 günlük ara girdi.

AMATÖR TAKIMLAR BİLE YEMEZ

Samsun 19 Mayıs Stadı’ndaki maçın ilk yarısında iki takım da dengeli bir oyun ortaya koyarken Samsun ekibi daha atak bir görüntü içindeydi. 37. dakikada Samsunspor, Tomane’nin golü ile öne geçti. Alaeddin’in kullandığı serbest vuruşta kafa ile indirilen top Tomane’ye geldi. Bu futbolcu da boş pozisyonda topu sol köşeden ağlara gönderdi ve amatörce yenen golün ardında yeşil siyahlılar geriye düştü. (1-0)

NE YAPTIN DIOGO!

Maçın 38. dakikasında Diogo akıl almaz bir hata yaptı. Anlamsız bir şekilde kafa ile geriye doğru topu gönderen Diogo, Tomane’nin topu kazanması gole giderken düşürülmesi sonrasında hakem Emre Kargın tarafından direkt kırmızı kartı gördü. 42’de ise Samsunspor farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan yapılan ortada Mandjeck’in ters kafa vuruşu sonrası top sağ köşeden ağlarla buluştu. İlk yarı 2-0 Samsunspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

ZAMAN BİTMEK BİLMEDİ

İkinci yarı, ilk yarının son 10 dakikası gibi kabus gibi geçti. Üst üste pozisyonlar bulan Samsunspor, 74. dakikada farkı 3’e çıkardı. Sol kanattan yapılan ortada Alpay’ın kafa vuruşunda top ceza sahası içindeki Hasan’da kaldı. Hasan’ın şutunda, İsmet’in müdahalesi yeterli olmadı ve top üçüncü kez Kocaelispor ağları ile buluştu. (3-0)

MEHMET YILMAZ 11’DE BAŞLADI

Kalan sürede pozisyon bulamayan yeşil siyahlılar maçı 3-0 kaybetti. Maçın ardından Mustafa Reşit Akçay’ın istifası ya da görevden alınacağına kesin gözü ile bakılıyor. Kaleciler Korcan ve Doğukan dışındaki tüm yedekler sahadaki yerini aldı. Öte yandan yeni transferlerden Mehmet Yılmaz sahaya 11’de çıkarken, iyi niyetli mücadelesi ile dikkat çekti.

ANTALYA’DA TOPLANIYORLAR

İkinci yarıda Berkay Dabanlı ve Samed Ali de forma giydi ancak iki ismin de tempo olarak oldukça geride olduğu görüldü. 17 günlük araya moralsiz, huzursuz ve kaos içinde giren Kocaelispor’da futbolcular 3 gün izin yapacak ve takım Antalya’da toplanacak. Kampa kadar yeni teknik direktörün belli olması bekleniyor. Öte yandan takıma kanat, 8 numara ve 9 numara transferleri için de görüşmeler sürecek.