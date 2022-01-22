22 Oca 2022 - 10:45- Spor G: 22 Oca 2022 - 10:46

Bize de böyle bir şey lazım
Bize de böyle bir şey lazım mask

TFF yayımladığı son talimat sonrası taraftarların stada giriş yapabilmesi için üçüncü aşı zorunluluğu getirdi. Birçok taraftar bu uygulama sonrası sorun yaşıyordu. Samsunspor – Kocaelispor maçı öncesinde Samsun 19 Mayıs Stadı’na koyulan mobil aşı merkezi kuruldu. Buraya gelen taraftarlar aşısını oldu ve sistemden de onay gelince yarım saat sonra maçı izlemek için stada giriş yaptı. Kocaelispor’un Boluspor maçında da böylesi bir hizmet sunulması bekleniyor.
# Kocaelispor

22 Oca 2022 - 10:45 - Spor

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