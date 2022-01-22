22 Oca 2022 - 10:46- Gündem G: 22 Oca 2022 - 10:49

Kandıra'da 516 m² tarla mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kandıra'da 516 m² tarla mahkemeden satılık
Kandıra'da 516 m² tarla mahkemeden satılık mask

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 26 Parsel, SEPETÇİ Mahalle/Köy, Taşınmaz toprak bünyesiitibariyle killi-tınlı, su tutma ka pasitesi yüksek, derin profilli, organik maddece yeterli düzeyde olup hafif eğimli yapıdadır. Taşlılık, tuzluluk ve taban suyu problemi yoktur. 

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22 Oca 2022 - 10:46 - Gündem

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