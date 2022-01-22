İzmit'te 21000 m² tarla mahkemeden satılık

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Taşınmazın Özellikleri: Kocaeli İli, İzmit İlçe, Kaynarca Köyü, 1413 Parsel, 21.000m2, tarla vasfında, boş, ilçe merkezine uzak, devlet hizmetlerinden yararlanmamakta, ulaşım sorunu yok, tek yönden yola cephesi var, imar durumunun diğer tarım alanında ve kısmen su kaynakları koruma alalında kalmakta, Daha fazla bilgi için dosyanın incelenmezi gerektiği.

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