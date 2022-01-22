Osmangazi Belediyesi'nden gayrimenkul satışı

Osmangazi Belediyesi’ne ait 7 adet gayrimenkul 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu(nun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile satılacak.
Kükürtlü Mahallesi'nde bulunan 5 adet daire ile 2 adet dükkanın satış ihalesi Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu'nda 8 Şubat 2022 Salı günü saat 14.00’de yapılacak. İhaleye ait şartname ve ekleri Mali Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 200 TL olup ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.