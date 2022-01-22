İzmit Belediyesi üst yönetimi Bekirpaşa bölgesindeki muhtarları dinledi

İzmit Belediyesi üst yönetimi Bekirpaşa bölgesinde bulunan mahallelerin muhtarlarıyla Alikahya’daki Hoşgör Pastanesi’nde bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Yetkililer muhtarları dinleyerek gerçekleştirilmesi gereken çalışmalara dair notlar aldı. Programa İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu, Hakan Yalçın, İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörleri Ercan Umutlu, İsmet Kanık, İzmit Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Server Yıldırım, İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ümit Uçar, İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Cemal Derya ve Bekirpaşa bölgesinde bulunan mahallelerin muhtarları katıldı.

“ÜRETMEYE ÇALIŞTIK”

Programda konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın şu ifadeleri kullandı; “Sizlerle bir araya gelmek bizim için önemli. Katılım sağladığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde zor koşullar altında çalışmaya, proje yapmaya, iş üretmeye çalıştık. Pandeminin hem ekonomik hem istihdam anlamında olumsuz yönleri oldu. Birçok esnafımız kepenk kapattı. Ülkemizin böyle bir süreç yaşadığı dönemde herkes elinden geldiği kadar iş ortaya çıkarmaya çalıştı.

“SORUNLAR TAKİP EDİLİYOR”

Daha önceki süreçte muhtarlık masasında koordinatör olarak sorumlu arkadaşımız vardı. Sizlere ziyaretlerimiz de oldu. Size daha iyi hizmet edebilmek adına Muhtarlık Masamıza 4 arkadaşımız atandı. Arkadaşlarımız sizleri ziyaret ediyor. Sizlerden mahallelerdeki sorunları öğrenip ilgili müdürlüklere aktarıyorlar ve bunların takibini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. Sizler de mahallelerde en seçimle gelmiş olan kişilersiniz.

“KENTE DEĞER KATALIM”

Dolayısıyla mahalleyi en iyi tanıyan, vatandaşın sorunlarını en iyi bilen, mahallede ihtiyaç sahibi insanları, dezavantajlı grupları en iyi bilen kişilersiniz. Bizler de İzmit Belediyesi olarak muhtarlarımızla ne kadar koordineli olursak ne kadar iyi ilişkiler içerisinde olursak bu kente o kadar fazla değer katarız.

“İŞ BİRLİĞİ YAPMA ZORUNLULUĞUMUZ VAR”

Ben bu kentte doğdum, bu kentte doğdum ama kişinin nereden geldiği fark etmez. Siyasi görüşler, kişisel tercihler hiç fark etmez. Eğer bu ülkenin vatandaşıysak yerel yönetimlerde sahip olduğumuz makamlarda bizlere düşen bir zorunluluk var. O da istişare ve iş birliği yapma zorunluluğudur. En küçük yerel birimde muhtarlarımız var.

“TOPLANTILARIMIZ SÜRECEK”

Muhtarlarımız bizim için kıymetli. Muhtarlarımızla daha sık bir araya gelmek, iş birliği yapmak bu kentin sorunlarına hep birlikte çözüm bulmak istiyoruz. Bu toplantılara bölge bölge başladık. İlk toplantımızı Kuruçeşme’de yaptık, ardından Alikahya ve Saraybahçe bölgesinde toplantılar yaptık. Şimdi de Bekirpaşa bölgesinde sizlerle birlikteyiz. Bundan sonraki süreçte de başkanımızın da katılacağı daha geniş kapsamlı bir programımız olacak.”

“İLGİLİ BİRİMLERE İLETTİK”

İzmit Belediyesi Muhtar Masası Koordinatörlerinden İsmet Kanık konuşmasında, “2021 yılının 7. Ayında bu göreve başladık. Sizlere ziyaretler gerçekleştirdik. Sizlerden aldığımız talepleri belediyemizin ilgili birimlerine aktardık. Bu taleplerin bir kısmını karşıladık, bir kısmını da 2022 yılında çözecek şekilde planladık.

“ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

İnsanları biraz daha kaliteli bir yaşama kavuşturmak hepimizin görevi. İzmit Belediyemizin ve başkanımız Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in de bu konuda çalışmaları devam ediyor. Verimlilik açısından bu toplantıları daha dar çerçevede yapmak istedik. Herkes mahallesindeki sorunları burada dile getirebilir. Arkadaşlarımız bu sorunları not alacak biz de imkanlar ölçüsünde bu sorunlara çözüm bulmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.