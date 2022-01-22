22 Oca 2022 - 14:51- Gündem G: 22 Oca 2022 - 15:07

Karnelerini alan çocuklar, karla oynayarak stres attı

Kocaeli’de şehrin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışının tadını çocuklar çıkardı. Dün karnelerini alıp ara tatile giren öğrenciler, sezonun yorgunluğunu kar topu oynayarak attı.
Karnelerini alan çocuklar, karla oynayarak stres attı mask
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinin yüksek kesimlerinde 2 gündür aralıklarla yağan kar etkisini gösteriyor. Dün okullarda karnelerini alan öğrenciler, bugün başta Kent Ormanı olmak üzere Tüysüzler Mahallesi ve Bağçeşme gibi İzmit’in yüksek yerlerinde karla oynadı. Yüksek bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaşırken, şehir merkezinde de yağış başladı.
Karın tadını çıkarmak için ailesiyle birlikte Kent Orman’a gelen Yakup Poyraz Yaman, “Burası çok eğlenceli. Kar topu oynayabiliyoruz. Üstelik de karla kızak yapabiliyoruz. Ama ben en çok karda kızak yapmayı seviyorum” dedi.
Karne hediyesi olarak babasının kendisini karla oynamaya çıkardığını söyleyen Kerem Koç ise, “Karnem iyi geldi, babam da ödül olarak buraya getirdi. Karda oynamak çok güzel bir şey, çok eğleniyorum” şeklinde konuştu.
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22 Oca 2022 - 14:51 Kocaeli- Gündem

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