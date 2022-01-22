Karnelerini alan çocuklar, karla oynayarak stres attı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinin yüksek kesimlerinde 2 gündür aralıklarla yağan kar etkisini gösteriyor. Dün okullarda karnelerini alan öğrenciler, bugün başta Kent Ormanı olmak üzere Tüysüzler Mahallesi ve Bağçeşme gibi İzmit’in yüksek yerlerinde karla oynadı. Yüksek bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaşırken, şehir merkezinde de yağış başladı.
Karın tadını çıkarmak için ailesiyle birlikte Kent Orman’a gelen Yakup Poyraz Yaman, “Burası çok eğlenceli. Kar topu oynayabiliyoruz. Üstelik de karla kızak yapabiliyoruz. Ama ben en çok karda kızak yapmayı seviyorum” dedi.
Karne hediyesi olarak babasının kendisini karla oynamaya çıkardığını söyleyen Kerem Koç ise, “Karnem iyi geldi, babam da ödül olarak buraya getirdi. Karda oynamak çok güzel bir şey, çok eğleniyorum” şeklinde konuştu.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinin yüksek kesimlerinde 2 gündür aralıklarla yağan kar etkisini gösteriyor. Dün okullarda karnelerini alan öğrenciler, bugün başta Kent Ormanı olmak üzere Tüysüzler Mahallesi ve Bağçeşme gibi İzmit’in yüksek yerlerinde karla oynadı. Yüksek bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaşırken, şehir merkezinde de yağış başladı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.