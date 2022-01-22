Başiskele Millet İttifakı Başiskele’deki araziler için toplandı!

Saadet Partisi(SP), Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP), Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İlçe Başkanları ve İYİ Parti Başiskele İlçe Yöneticileri bugün Başiskele’de bulunan Mitza Kafe’de “Başiskele Yeniköy’de yapılan arazi satışı ve yapılan usulsüz işler” konulu basın açıklaması gerçekleştirdi. Toplantıya SP İl Yöneticileri ile SP İlçe Başkanı Ethem Karataş ve ilçe yöneticileri, CHP İlçe Başkanı Anıl Acurman, DEVA İlçe Başkanı Görkem Bora Taner ve İYİ Parti Başiskele İlçe Yöneticileri, Saadet Partisi Başiskele Meclis Üyesi Mustafa Gürsoy, CHP Başiskele Meclis Üyesi Emine Özkar katılım sağladı.

BÜYÜKAKIN’IN SEYMEN KIŞLASI AÇIKLAMASI

Düzenlenen toplantıda hem Başiskele’ye yapılacağı duyurulan Seymen Kışlası hem de Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısında gündeme gelen Başiskele İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 495 ada 1 parsel sayılı 160 bin 452 metrekare yüzölçümlü ve 496 ada 1 parsel sayılı 14 bin 263 metrekare yüzölçümlü taşınmazların Maliye Hazinesi’ne bedeli mukabilinde devir edilmesi ve Gebze’deki arazi ile takası hakkında Millet İttifakı Başiskele’de bir araya geldi. Ford’un Seymen Kışlası’nı alma konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın “Seymen Kışlası, EDOK ve TOKİ arasındaki anlaşmalar nedeniyle TOKİ’ye geçti. Bu alanı TOKİ, nakde çevirmek istedi. Biz hemen Savunma Bakanlığı’yla temasa geçip Seymen Kışlası’ndaki satış sürecini durdurduk. Biz almasak Ford alacaktı. Seymen Kışlası bahsettiğiniz alandan daha değerli bir alandı. Bu nedenle biz Seymen Kışlası’nı aldık. Bahsettiğiniz alana Sekapark gibi bir sahil bandı oluşturamıyorsunuz. Bizce Seymen Kışlası’nda yaşam alanı oluşturmayı doğru bulduk. 800 bin metrekaresine biz millet bahçesi yapacağız. 800 dönüm de millet bahçesi için büyük. Biz aslında o araziyi kaybetmiyor Seymen Kışlası’nı Başiskele’ye kazandırıyoruz” ifadeleri hakkında açıklama yapıldı.

“KAMU MALININ AMACI DIŞINDA KULLANILMASI SÖZ KONUSU”

Açılış konuşmasını yapan SP Başiskele İlçe Başkanı Ethem Karataş, “Bu arazi yaklaşık 600 milyon lira değerinde bir arazi. Başiskele’nin üç yıllık belediye arazisini karşılayacak bir arazi” dedi. Karataş’ın ardından konuşan SP İl Başkan Yardımcısı Murat Uzar, “Başiskele deprem sonrası en önemli yerleşim birimlerinden biri oldu. Burada yapılanlarla ilgili bir duruş sergilemek hepimizin görevi. Kamu mallarının kullanımı ve imkanlarının herhangi bir siyasi partinin, kurumun tekelinde değil, milletimizin. Milletimiz için de kullanılmak zorunda. Mevcut iktidarın alışkanlığa dönüşen genel uygulamalarında olduğu gibi bir kamu malının amacı dışında kullanması söz konusu. En önemli uygulamalardan biri Gebze ilçesinde yapılacak olan Millet bahçesi projesinin önünü açmak ve belki de finansmanını temin etmek için Başiskele’de çok kıymetli araziyi vermektir. Sayın Başkan Tahir Büyükakın’a oy çokluğuyla pazarlık yetkisi verildi. Neyi içeriyor? Yaklaşık 600 milyon TL olan bir arazi Millet Bahçesi için hazineyle pazarlık edilecek” dedi.

“BOMBOŞ, HİÇBİR ŞEY YOK”

“Nasıl bir proje üretildi de hiçbir şey yapılmadı?” diyen Uzar, “Bu arazi depremde kullanılan, Büyükşehir’e devrolduktan sonra çok farklı maksatlarla kullanıldı, hafriyat döküm sahası da oldu. Seneler öncesinde stat yapılacak, sosyal alanlar yapılacak düşüncesiyle ilçemizden Büyükşehir Belediyesi’ne devri gerçekleştirildi. 20 yıldır mevcut iktidar orada ne üretti? Bomboş, hiçbir şey yok. Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında söz konusu yerin hazineye devri noktasında belki TOKİ’ye, herhangi bir şirkete ya da kuruma devredilecek, bilemiyorum. Perde arkasında ne olduğunu belki de ilerleyen süreçte kamuoyu öğrenecekler. Bir duruş sergiliyor olmamız lazım. Çünkü bölgemizin denize açılan çok önemli bir noktasından söz ediyoruz. Büyükşehir’e soruyoruz, stat amaçlı aldınız, elinizde tuttunuz 20 senedir. Nasıl bir proje üretildi de hiçbir şey yapılmadı? İlçemizin denize açılması yönünde önemli olan bu alan nereye gidecek. Stat projesi adı altında alındı. Bir başka yerde yapılan çalışmalar için mi kullanmayı düşünüyorsunuz? Ne öngörüyorsanız açıklamanız gerekiyor. Bu, iktidar partisinin de meselesi olmalı çünkü bu Başiskele’nin sorunu, Başiskele’nin meselesi olmalı” ifadelerinde bulundu.

“AK PARTİ VE MHP DAHİL DUYARLILIK GÖSTERMELİ”

Uzar, son olarak, “20 sene bir çivi dahil çakılmayan bu alan Büyükşehir Belediye Başkanı’na pazarlık için bırakıldı. Böyle bir şey olamaz. Ne amaçlanıyorsa net bir şekilde açıklanmalı. Arazinin gerçek sahibi olan halkın yararına dönmesi gerekiyor. Seymen Kışlası’na neler yapılacak bunu bilmek istiyoruz. Millet İttifakı olarak yereldeki tüm siyasi partilerin AK Parti ve MHP dahil bu konu hakkında bir duyarlılık gösterip duruş sergilemesini beklemek en doğal hakkımız” dedi.

“BUNUN ARKA PLANI VAR”

Uzar’ın ardından konuşan SP Başiskele Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Gürsoy, “Bölgemizdeki bir kupon arazinin ciddi anlamda gözden kaçırılarak geçti. Ben gündem maddesini okuyunca bölgemizdeki arazileri iyi bildiğim için bu konuya itiraz ettim. Tahir Bey’e yetkiyi alıyorsunuz, Başiskele’deki kupon araziyi, ender alanlardan biri olan bu yeri Gebze’deki bir meseleyi çözmek adına takas yetkisi aldığınızı söyledi. Bunu doğru bulmuyorum. Bölge halkının faydasına olması gerektiğine inanıyorum. Siyaseten yanlış yapıyorsunuz, 20 yıldır boş duruyor bundan dolayı sizi eleştiriyorum dedim. Tahir Bey, bu konuyla ilgili açıklamasını yaptı. Cevabında “Biz Seymen Kışlası’yla ilgili pazarlık masasındaydık. Konu bildiğiniz gibi değil, bunun arka planı var. Biz almak isteyen grup karşısında Gebze’yi gösterdik” dedi. Birileri yukarıdan şekilde yönlendirmiş. FORD, Seymen Kışlası’nı talep etmiş. Bu talebin önünü kestik ikinci arazi olarak orayı istemişti” ifadelerinde bulundu.

“ÖZEL EĞİTİM VAKFI KAMU ARAZİSİNİN ÜZERİNE ÇÖKMÜŞ”

“Buna çok ihtiyacımız olacak” diyen Gürsoy, “Başiskele Belediyesi’nin olan bu arazinin ilçe belediyesine ve Büyükşehir’e devri sonrasında Hazine ile beraber Gebze’deki 3-5 tane projenin önünü açmak adına takas yapılacak. Gerekli bütün kamuoyu çalışmalarını bütün hukuksal yollarının tamamını sonuna kadar zorlayacağız. Bölgenin katma değeri bu. 5-6 sene sonra Başiskele’nin 200-250 bin nüfusu olacak, buna çok ihtiyacımız olacak. Sahil kentimiz, sahille bağlantımız kesildi. Limanlar geldi bölgemize. 2 kilometrelik bir alanımız var, kalan tamamı sanayiyle işgal edildi. Biz karşı değiliz ama yer seçimi daha farklı bir yere yapılabilir. Bu maliye hazineleri bölgemizde son yıllarda vakıflar ve dernekler bol miktarda oluşmuş ve bunlar hazine arazilerini çok ucuz hatta bedava tahsislerini alıyorlar ve kendilerine ticari işletme yapıyorlar. Siirtliler Vakfı almıştı geri aldık. Bir özel eğitim vakfı var bölgemizde. Kamu arazisinin üzerine çökmüşler. Birileri rahatsız olsun diye söylüyorum, bölgemizde bir vakıf var, eğitim amaçlı kurulmuş 200-300 dönüm araziyi tahsis etmiş ve kafe-restoran yapmış. Bunu söyledim belediye başkanımıza. ” dedi.

“BURASI İSKELESİZ BAŞİSKELE”

Gürsoy’un ardından konuşan CHP İlçe Başkanı Anıl Acurman, “Bu ihanetlerin önünü kesmek için toplandık. Burası iskelesiz Başiskele. Bahsettiğiniz arazi denize açılmamızın kapısı olabilecek bir araziyken bir kez daha kapatıyoruz. Bahsedilen sahada her türlü deniz ulaşımı, etkileşimi yapabilmek mümkünken bunu tıkıyoruz. Neden? Geçmişte Kullar’a yaptığımız ihanetin benzerini burada yapıyoruz. Sahilde nefes alamayacağımız yerler ortaya çıkmasın diye buradayız” dedi.

“AYNI KOCAELİ’DEKİ VİZYONSUZLUK”

Acurman’ın ardından konuşan DEVA Başiskele İlçe Başkanı Görkem Bora Taner, “Saadet Partisi il ve ilçe yönetime, meclis üyelerine bu olayı önemli bir şekilde takip edip, siyasi paydaşlarla birlikte bu masaya taşıdıkları için teşekkür ediyorum. DEVA olarak bu konuya katılım gösterdik çünkü Başiskele ile ilgili her konuda olumlu siyaset yapıyoruz. Sadece eleştirmiyoruz, projeler üretmeye çalışıyoruz. Başiskele’ye ne değer katabilirsek onun peşinde olmaya çalışıyoruz. Burada denize sıfır bir ilçeyiz ama denizle buluşacak bir noktamız, aktivite, proje yok. Buraya bir marina yapılsan ya. Yalova’da, Tuzla’da var ara bütün Marmara’yı bağlayan Kocaeli’de marina yok. Deniz kentiyiz bu kadar vizyonsuzuz. Aynı Kocaeli’deki vizyonsuzluk Başiskele için de geçerli. 160 dönüm bir alan, biz bu alanı Büyükşehir Belediyesi vasıtasıyla takasa kullanıyoruz. Bu alan, Başiskele halkına geri olarak dönecek mi? Seymen Kışlası Büyükşehir Belediyesi yapacak. Bakalım ne çıkacak oradan” dedi.