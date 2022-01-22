Akçay kızdırdı hoca aranıyor

Mustafa Reşit Akçay, canlı yayında kimseye açıklama yapmadan Kocaelispor’dan ayrıldığını ilk olarak kameramana açıklarken tepki gördü. Bu amatörce davranış, efsane kocaelispor7u milyonların önünde küçük düşürdü… Şimdi yeni teknik adam aranıyor

Özbalta, Altıparmak, Üzülmez önde

Yönetim kurulunun önünde bir çok isim var. Liste geniş, ancak bunlar içerisinde Kocaelili efsane İbrahim üzülmez, Manisa’yı geçen yıl rekorla şampiyon yapan Serkan Özbalta, bir çok takımı Süper Lig’e taşıma rekoru bulunan Mehmet Altıparmak öne çıkıyor.

Aybaba, Bizati, Bakkal, Havutçu plase

Bu isimlerin yanı sıra ünlü isimler Samet Aybaba, Özcan Bizati, Mesut Bakkal ve eski kaptanımız Tayfur Havutçu da öne çıkıyor. Havutçu ayın zamanda Engin Korukır’ın teyzesinin oğlu, Süleyman Seba’nın da yeğeni oluyor. N ALİ KÖKSAL