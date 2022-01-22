Yurtiçinde 18 milyon 786 bin kişi seyahate çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan bilgilere göre, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 18 milyon 786 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,4 artarak 23 milyon 121 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 227 milyon 455 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9,8 gece oldu.

29 MİLYAR 803 MİLYON 437 BİN TL HARCADILAR

TÜİK tarafından açıklanan bilgilere göre, Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2021 yılının III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %58 artarak 29 milyar 803 milyon 437 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların %89,1'ini 26 milyar 559 milyon 725 bin TL ile kişisel harcamalar, %10,9'unu ise 3 milyar 243 milyon 711 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 1 289 TL oldu.

EN FAZLA PAY %32,4 İLE YEME İÇMENİN

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya %32,4 ile yeme ve içme harcamaları, %23,1 ile ulaştırma harcamaları ve %15,3 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında %41, ulaştırma harcamalarında %37,8 ve konaklama harcamalarında ise %63,6'lık artış görüldü.

YAKINLARA ZİYARET %53,8 İLE İLK SIRADA

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan bilgilere göre, seyahate çıkış amaçlarında ilk sırayı %53,8 ile yakınları ziyaret alırken ikinci sırada %39,9 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise ile %2,8 ile " sağlık" yer aldı.

EN ÇOK ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİNDE KALDILAR

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 139 milyon 316 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 50 milyon 790 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 18 milyon 626 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.