TEB’den MTV ödemelerine faizsiz taksit imkanı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerini sağladığı taksit imkanı ile kolaylaştırıyor. Kampanya kapsamında MTV ödemelerini TEB Kredi Kartları ile CEPTETEB İnternet Şubesi veya CEPTETEB Mobil Bankacılık Uygulaması’ndan yapan müşteriler, faizsiz ve ücretsiz 2 veya 3 taksit fırsatından yararlanabilecek. Ödemelerini TEB ATM’lerinden veya www.gib.gov.tr üzerinden yapan müşteriler ise yine faizsiz ve ücretsiz olarak 2 taksite ödemelerini yapabilecek.