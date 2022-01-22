22 Oca 2022 - 15:10- Ekonomi G: 22 Oca 2022 - 15:11

TEB’den MTV ödemelerine faizsiz taksit imkanı

TEB, Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri için müşterisine TEB Kredi Kartları ile CEPTETEB İnternet Şubesi, CEPTETEB Mobil Bankacılık Uygulaması, TEB ATM’leri veya www.gib.gov.tr'den taksitle ödeme imkanı sunuyor
TEB’den MTV ödemelerine faizsiz taksit imkanı mask
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Türk Ekonomi Bankası (TEB), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerini sağladığı taksit imkanı ile kolaylaştırıyor. Kampanya kapsamında MTV ödemelerini TEB Kredi Kartları ile CEPTETEB İnternet Şubesi veya CEPTETEB Mobil Bankacılık Uygulaması’ndan yapan müşteriler, faizsiz ve ücretsiz 2 veya 3 taksit fırsatından yararlanabilecek. Ödemelerini TEB ATM’lerinden veya www.gib.gov.tr üzerinden yapan müşteriler ise yine faizsiz ve ücretsiz olarak 2 taksite ödemelerini yapabilecek.

22 Oca 2022 - 15:10 - Ekonomi

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