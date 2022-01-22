Türk Ekonomi Bankası (TEB), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerini sağladığı taksit imkanı ile kolaylaştırıyor. Kampanya kapsamında MTV ödemelerini TEB Kredi Kartları ile CEPTETEB İnternet Şubesi veya CEPTETEB Mobil Bankacılık Uygulaması’ndan yapan müşteriler, faizsiz ve ücretsiz 2 veya 3 taksit fırsatından yararlanabilecek. Ödemelerini TEB ATM’lerinden veya www.gib.gov.tr üzerinden yapan müşteriler ise yine faizsiz ve ücretsiz olarak 2 taksite ödemelerini yapabilecek.
22 Oca 2022 - 15:10- Ekonomi Güncelleme: 22 Oca 2022 - 15:11
TEB’den MTV ödemelerine faizsiz taksit imkanı
TEB, Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri için müşterisine TEB Kredi Kartları ile CEPTETEB İnternet Şubesi, CEPTETEB Mobil Bankacılık Uygulaması, TEB ATM’leri veya www.gib.gov.tr'den taksitle ödeme imkanı sunuyor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.