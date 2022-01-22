Türk Telekom ile 4.5G çekim noktası ikiye katlandı

Türk Telekom, ‘Herkes için erişilebilir iletişim’ ilkesi ve ‘insan odaklı’ yaklaşımıyla müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya devam ediyor. Türk Telekom, yenilenen altyapısı ve iki yılda iki katına çıkan 4.5G çekim noktalarıyla mobil iletişimde fark yaratıyor. Türk Telekom, kapsama gücüyle müşterilerine ayrıcalıklı bir mobil yaşam deneyimi sunarken değişen ihtiyaçlara uygun fırsatlarını da sürdürüyor.
‘SİL SÜPÜR’DEN HER HAFTA HEDİYE FIRSATI
Türk Telekom, müşterilerine Online İşlemler uygulaması üzerinden ulaşabilecekleri ‘Sil Süpür’le her hafta birbirinden farklı hediyeler sunuyor. Sil Süpür’de, Türk Telekom mobil abonelerine özel, her yöne dakikalardan 30 GB internete kadar birçok sürpriz hediye bulunuyor.
OYUN KEYFİ DE MAÇ KEYFİ DE YARIM KALMIYOR
Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, yeni reklam filminde, “Siz de Türk Telekom’a gelin, iki yılda iki katına çıkan çekim gücümüzle 81 ilde mobil yaşayın” diyerek, kapsama gücüne vurgu yapıyor. Mavi karavanlarıyla hafta sonu yola çıkan bir ailenin anlatıldığı reklam filminde; arkadaşlarıyla oyun keyfine tatilde de devam edebileceğini öğrenen çocuğun sevinciyle, ailenin değişen ihtiyaçlarını karşılayan Türk Telekom’la, mobil yaşamın çok daha kolay olduğu anlatılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.