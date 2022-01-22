Türk Telekom ile 4.5G çekim noktası ikiye katlandı

Türk Telekom, ‘Herkes için erişilebilir iletişim’ ilkesi ve ‘insan odaklı’ yaklaşımıyla müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya devam ediyor. Türk Telekom, yenilenen altyapısı ve iki yılda iki katına çıkan 4.5G çekim noktalarıyla mobil iletişimde fark yaratıyor. Türk Telekom, kapsama gücüyle müşterilerine ayrıcalıklı bir mobil yaşam deneyimi sunarken değişen ihtiyaçlara uygun fırsatlarını da sürdürüyor.

‘SİL SÜPÜR’DEN HER HAFTA HEDİYE FIRSATI

Türk Telekom, müşterilerine Online İşlemler uygulaması üzerinden ulaşabilecekleri ‘Sil Süpür’le her hafta birbirinden farklı hediyeler sunuyor. Sil Süpür’de, Türk Telekom mobil abonelerine özel, her yöne dakikalardan 30 GB internete kadar birçok sürpriz hediye bulunuyor.

OYUN KEYFİ DE MAÇ KEYFİ DE YARIM KALMIYOR

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, yeni reklam filminde, “Siz de Türk Telekom’a gelin, iki yılda iki katına çıkan çekim gücümüzle 81 ilde mobil yaşayın” diyerek, kapsama gücüne vurgu yapıyor. Mavi karavanlarıyla hafta sonu yola çıkan bir ailenin anlatıldığı reklam filminde; arkadaşlarıyla oyun keyfine tatilde de devam edebileceğini öğrenen çocuğun sevinciyle, ailenin değişen ihtiyaçlarını karşılayan Türk Telekom’la, mobil yaşamın çok daha kolay olduğu anlatılıyor.