İzmitli Sanatçı Lale Darcan Tığ’ın İmza Günü

İzmitli Sanatçı Lale Darcan Tığ’ın yeni otobiyografik romanı, Bahçemdeki Saray isimli çalışmasının imza günü, 14 Ocak 2022 tarihinde saat 15.00'te, Çağın Göz Hastanesi konferans salonunda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Çocukluğu, Saray Yokuşu'nda ve İzmit Sarayı'nın Bahçesi'nde geçen sanatçının hazırladığı otobiyografik eser, dostları ve arkadaşlarının katılımıyla kamuoyuna tanıtıldı. Etkinlik, pandemi sürecinde maruz kaldığımız aşırı baskı, umutsuzluk ve hastalık havasından biraz da olsa kurtulma fırsatı yarattı.

Sanatçının çalışmasında, kendi kişisel tarihinin yanında; İzmit'in geçmiş zamanlarındaki sosyal ve kültürel yaşantıları, aile ilişkileri, gelenek ve görenekleri ve kırılma noktalarıyla da kente ayna tuttuğunu, bir canlı tarih yarattığını görüyoruz. Çalışma belgesel bir roman niteliği taşıyor.

Bahçemdeki Saray kitabı, Anılarımın Başkenti İzmit, diye başlarken kısacık bir Lale Tığ şiiriyle tanışıyoruz.

‘Kalemim özgürce kanatlandığında

Yeniden doğuyorum yarınlara’

Kitapla ilgili bir değerlendirme için İzmit'in entelektüel simalarından Cavit İnam’ın sözlerine yer vermek istiyoruz:

‘İzmit'te çok yönlü sanatçı kimliğiyle öne çıkan, kültür yaşantımıza katkıları ile kentimizin önde gelen kadın sanatçıları arasında yer alan Lale Darcan Tığ, Saray Yokuşu'nda geçen çocukluk ve gençlik dönemlerini kapsayan, Bahçemdeki Saray isimli kitabını çok beğendiğimi, önerdiğimi söylemek istiyorum. Kitabı özgün ve farklı kılan olguların; Lale Tığ’ın ressam, tasarımcı, şair ve yazarlığı yanında, güçlü bir bellek ve arşivleme yetisine sahip olmasının da etken olduğuna inanıyorum. Bu birikimi sayesinde kentimizin kültürel geçmişi ve tarihi yaşanmışlıklarını detaylı bir şekilde aktarma başarısını gösterdiğini düşünüyorum. Kentin yazılı belleğine katkı oluşturan çalışması nedeniyle sanatçı şair-yazar Lale Darcan Tığ’ı yürekten kutluyorum. Kitabın yazım aşamasında destek olan Suat Özdemir'e, Prof. Dr. Gönül Balkır’a, Hüseyin Erol'a ve imza töreninin kurum bünyesinde düzenlenmesini olanaklı kılan Göz Hastanesi sahipleri Kürşat ve Begüm Çağın’a, örnek katkıları için ben de teşekkür etmek istiyorum…’

Son olarak İzmitli Sanatçımız Lale Darcan Tığ’ın kendi çalışmasını kendisinden dinlemek için çalışma sürecini sorduğumuzda ve kitabıyla ilgili duygularını paylaşmasını istediğimizde bizim için yazdıklarını aktarıyoruz:

“Küllerinden doğmak…

Yıllar önce bir kıvılcım olarak içime düşen "eski İzmit'i yazma" konusu, ancak gerçek oldu.

O dönemde özellikle İstanbul cemiyet hayatının tanınmış kadınları da kitaplar yazıyor, bazı kimselerce önemsenmiyor hatta burun kıvrılıyordu. Öyle ya; onca olanağa sahipken gezip tozacakları yerde ne münasebeti vardı kocaman kitaplar yazarak kötü örnek olmanın!

Ben o gruba dahil olmasam da eşim hayatta idi ve elbette sponsorum o olacak, "onun adına sığınarak yazdığım" kanısına varılacaktı. Keşke görebilseydi, şimdiki beni.

Artık gölgesinde sığınacağım kimse yok.

Kader belki de tam benim karakterime uygun bir senaryo seçti.

Eski İzmit'i yazma arzum hiç sönmedi.

Bu tutkum nedeniyle beş yıl kadar önce, yazmaya başlamak için, Gümüşlük'te bir arkadaşımın yazlığında üç ay tek başıma kaldım. Sağımdaki solumdaki tüm evler boş, seslensem kimseler duymayacak kadar tenha bir yerde.

Oldum olası sessiz ortamlarda odaklanmaya alışkın olan benim gibi bir münzevi için bulunmaz, fakat bir o kadar da zor bir ortamdı.

Her şeye rağmen üstesinden geldim. Öncelikle, ileri yaşlardaki bir kadının tek başına üç ay geçirebileceğini kanıtlamak istiyordum. Mevsim yazdı, ne denize ne güneşe öncelik verdim. Devamlı okuyup, yazdım... yazdım... yazdım.

Olmadı, silip tekrar yazdım.

Yaz bitiminde İzmit'e döndüğümde hocam ve editörümün yönlendirmesi ile eklemeler yaparak, nihayet bitirdim kitabımı.

Bu kez de yazdıklarımı bilgisayara aktarma sorunu çıktı ki, ben bilgisayarda yazmayı bilmiyorum!

Başka birilerine yazdırma düşüncem de olamayınca, Hocam, masaüstü bir bilgisayarla gelerek ‘Çare yok, bununla kendin yazmayı öğreneceksin!’ diyerek, çok zor bir ödev verdi.

Masaya oturttu. Ben de sadece gerekli olan kısımları göstermesini rica ettim.

Elektrikli âletlere dokunma korkumu bastırarak, çok dikkatle yazmaya başladım. Arada, yanlışlık yaptığımda üniversitedeki dersleri biter bitmez yanıma geldi, sabırla düzeltmeleri yaparken bir yandan da motivasyonunu sürdürerek "Kaç kişi bu yaşta ofis programı öğrenip kitap yazıyor?" diyerek, moral verdi.

Sayısız kez okuduk ikimiz de. Bilmiyorum, bilmiyoruz.

Bildiğim bir şey varsa; büyük maceralarla, ucu ucuna denk gelen her detayı ile heyecanlanarak, geceler boyu uykusuz kalarak iki yüz yetmiş sayfalık bir kitabı bitirmemdir.

Benim gibi öğrenmeye aç, araştırmaya meraklı, odaklandığı konudan vazgeçmeyen bir keçi için, problem değildi hiçbir şey.

Elimden gelenin en iyisini yapmak, kendime karşı borcum.

Maksadım, koltuğumun altına bir iki karpuz daha sığdırarak övünmek değil.

Kartvizitime yazar sıfatını eklemek için acelem yok.

Şimdilik "yazan" biriyim.

Daha çok vakit var, tıpkı idolümüz Sümer Kraliçesi Muazzez İlmiye Çığ gibi; birkaç yıl sonra neler neler olur!

Şimdilik;

İleride ‘yazar’ olacağım günleri bekliyorum.”

Lâle Darcan Tığ - 17/01/2022.

Gönül Balkır yazdı...