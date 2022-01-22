İzmit köylerinde karne hediyeleri İzmit Belediyesi’nden

2020 – 2021 Eğitim ve Öğretim yılını tamamlayan minikler önceki gün karne heyecanı yaşadı. Çocukları bugün de yalnız bırakmayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, pandemi nedeniyle eğitimlerinin bir kısmını yüz yüze bir kısmını ise uzaktan eğitim modeliyle gören öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Karne gününe özel olarak hazırlanan hediyeler önceki gün köy okulları başta olmak üzere, çocuklara dağıtıldı.

KARNELERİNİ DAĞITTI

Çocuklara karnelerini dağıtan ve içerisinde kitap, ayraç, top, oyuncak araba ve oyuncak bebeklerin bulunduğu hediyeleri takdim eden İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, çocuklara iyi tatiller diledi. Okul müdürü Behice Zehiroğlu İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Av. Sibel Solakoğlu’na teşekkür ederek çiçek takdim etti.