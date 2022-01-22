İzmit köylerinde karne hediyeleri İzmit Belediyesi’nden

2020 – 2021 Eğitim ve Öğretim yılını tamamlayan minikler önceki gün karne heyecanı yaşadı. Çocukları bugün de yalnız bırakmayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, pandemi nedeniyle eğitimlerinin bir kısmını yüz yüze bir kısmını ise uzaktan eğitim modeliyle gören öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Karne gününe özel olarak hazırlanan hediyeler önceki gün köy okulları başta olmak üzere, çocuklara dağıtıldı.
KARNELERİNİ DAĞITTI
Çocuklara karnelerini dağıtan ve içerisinde kitap, ayraç, top, oyuncak araba ve oyuncak bebeklerin bulunduğu hediyeleri takdim eden İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, çocuklara iyi tatiller diledi. Okul müdürü Behice Zehiroğlu İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Av. Sibel Solakoğlu’na teşekkür ederek çiçek takdim etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.