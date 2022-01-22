Kartepe’de okula Başkan Kocaman’la ara verildi

2021-2022 Eğitim-Öğretim dönemi yarıyıl karne töreni tüm yurtta olduğu gibi Kartepe’de de düzenlenen törenlerle gerçekleştirildi. Eşref Uslu İlkokulu’nda düzenlenen törene Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Okul Müdürü Rahmi Özgenç, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
“SEVİNCİNİZ HİÇ EKSİK OLMASIN”
Eşref Uslu İlkokulu’nda düzenlenen yarıyıl karne töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Okul Müdürü Rahmi Özgenç’in konuşması sonrasında söz alan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Karne heyecanı yaşayan minik yavrularımız yüzünüzdeki sevinç hiç eksik olmasın. Hepinize iyi tatiller diliyorum” açıklamasında bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.