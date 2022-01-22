22 Oca 2022 - 15:17- Gündem G: 22 Oca 2022 - 15:18

Aygün, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Yarıyıl tatili dolayısıyla Derince Turgut Reis İlkokulu’nda düzenlenen karne töreninde öğrenciler karne almanın sevincini ve tatile girmenin heyecanını birlikte yaşadı
Aygün, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu mask

Derince’de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler yarıyıl tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı. 21 Ocak tarihi itibariyle başlayan ve 7 Şubat’a kadar devam edecek olan yarıyıl tatili öncesi Derince Turgut Reis İlkokulu’nda karne töreni düzenledi. Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, Turgut Reis İlkokulu Müdürü Metin Öz, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı tören coşku içerisinde geçti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de “Karne törenine katılarak, çocuklarımızın heyecanına ortak olduk. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.
# eğitim

22 Oca 2022 - 15:17 - Gündem

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