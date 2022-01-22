Karamürsel’de 9 bin 770 öğrenci tatile çıktı

Karamürsel’de karne dağıtım töreni Yalakdere İlkokulu ve Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Karne dağıtım törenine Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Yalakdere Ortaokul Müdürü Oğuz Gülmez, Yalakdere İlkokul Müdürü Mustafa Ulaş Ferhat, öğretmen ve veliler katıldılar.
TRAFİK SETİ DAĞITILDI
Karne töreni öncesinde Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi Komutanı Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Aslan Berber tarafından öğrencilere trafik semineri verdi, semirenin ardından trafik seti dağıtıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.