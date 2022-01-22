22 Oca 2022 - 15:17- Eğitim G: 22 Oca 2022 - 15:18

Karamürsel’de 9 bin 770 öğrenci tatile çıktı

2021-2022 Eğitim Öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi nedeniyle Karamürsel’de  eğitim gören 9 bin 770 öğrenci ve 750 eğitim çalışanı iki hafta sürecek tatile çıktı
Karamürsel’de 9 bin 770 öğrenci tatile çıktı mask

Karamürsel’de karne dağıtım töreni Yalakdere İlkokulu ve Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Karne dağıtım törenine Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Yalakdere Ortaokul Müdürü Oğuz Gülmez, Yalakdere İlkokul Müdürü Mustafa Ulaş Ferhat, öğretmen ve veliler katıldılar. 

TRAFİK SETİ DAĞITILDI

Karne töreni öncesinde Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi Komutanı Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Aslan Berber  tarafından öğrencilere trafik semineri verdi, semirenin ardından trafik seti dağıtıldı.
# Mustafa, eğitim

22 Oca 2022 - 15:17 - Eğitim

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