22 Oca 2022 - 15:17- Eğitim

Karamürsel’de 9 bin 770 öğrenci tatile çıktı

2021-2022 Eğitim Öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi nedeniyle Karamürsel’de eğitim gören 9 bin 770 öğrenci ve 750 eğitim çalışanı iki hafta sürecek tatile çıktı