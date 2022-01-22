22 Oca 2022 - 15:17- Eğitim G: 22 Oca 2022 - 15:19

Gölcük’te öğrenciler karnelerini protokolden aldı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yarıyıl tatiline giren öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
Gölcük’te öğrenciler karnelerini protokolden aldı mask

Gölcük’te 2021-2022 eğitim öğretim yılının yarıyıl döneminde ilk, orta, lise ve dengi okullarda eğitim gören 31 bin 859 öğrenci, karne heyecanı yaşadı. Gölcük Mehmet Akif İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine; Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, öğrenciler, öğretmenler ve veriler katıldı. Törende öğrenciler, karnelerini Kaymakam Karabulut, Başkan Sezer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mert’in elinden aldılar.
# eğitim

22 Oca 2022 - 15:17 - Eğitim

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